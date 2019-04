Ejecutivo de Huawei y viaje de Piñera a China: "Los gobiernos deben tomar sus propias decisiones"

En el marco de la conferencia de analistas HAS 2019 que Huawei desarrollará esta semana en Shenzhen , el videpresidente senior de Ciberseguridad global de Huawei John Sulffolk se refirió al viaje del mandatario Sebastián Piñera para esta convocatoria.

Todo esto, en medio de las declaraciones en contra de China y la compañía de telecomunicaciones del secretario Estado de EEUU, Mike Pompeo. "No sabemos lo que Mike Pompeo dijo más allá de lo que está comentando la prensa. Ninguna evidencia sobre sus acusaciones se ha presentado jamás", dijo Sulffolk según Emol.

Además, agregó que "si Chile no puede venir a nosotros, nosotros iremos a Chile. Si quieren que vayamos y les digamos lo que sea que quieren saber, iremos a hablar con quién sea en el Gobierno o cualquier cliente para contarles lo que hacemos en seguridad. Así que nunca sientan que los vamos a dejar atrás".

En cuanto el encuentro entre Sebastián Piñera y altos ejecutivos de grandes empresas chinas en su visita oficial al país, entre ellos la empresa Huaweii, John Suffolk valoró la reunión y adelantó que "lo recibirán con los brazos abiertos".

Sin embargo, advirtió que Chile y el Gobierno chileno tomarán las decisiones correctas para el país. "Si creen que pueden hacer crecer la economía chilena y crear valor para los ciudadanos y empresas con menos competencia, esa es una decisión que cualquier gobierno puede tomar. Nosotros nunca hemos visto que eso sea exitoso en el mundo".

"Los gobiernos deben tomar sus propias decisiones, y diría que no se ha presentado ninguna evidencia de que Huawei ha hecho algo malo. Eso no significa que no cometamos errores estúpidos, pues todas las empresas los cometen. No es que todo lo que hacemos sea perfecto, ninguna compañía en el mundo puede decir eso", añadió.

Finalmente según Emol, el representante de la empresa china estimó que "lo que creemos es que si miramos 1.000 años de política económica y de competencia, el mundo ha avanzado cuando competimos y ha retrocedido cuando hemos cerrado las fronteras".