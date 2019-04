Senador Letelier confirmó viaje "personal" a Egipto mientras participaba de cumbre en Qatar

Una nueva polémica envuelve al senador Juan Pablo Letelier, luego de que se le atribuyera una supuesta cercanía con los jueces suspendidos de Rancagua y haber realizado gestiones por ellos, a esto se le suma un viaje "personal" a Egipto, mientras participaba en la Unión Interparlamentaria Mundial de Qatar.

El parlamentario explicó que "participé en las comisiones que me corresponden y terminando mis funciones me retiré, no estuve hasta los últimos días, me trasladé a un viaje personal a El Cairo, un costo absolutamente mío".

Además, agregó "tanto lo que es pasajes como lo que corresponde a la parte oficial lo cubre el Senado; el resto es mío".

Letelier sostuvo que "uno pide permiso constitucional cuando se está fuera más de 30 días. En mi caso, el senador avisa cuando está fuera del país y yo simplemente avisé que estaba fuera".

Lo anterior sin precisar que realizaría dicho viaje a Egipto, el cual concretó cuando estalló la controversia por las fotografías con magistrados que hoy son investigados.