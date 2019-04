Daniel Jadue se suma a Felipe Alessandri: "No tengo ningún drama con que exista un barrio rojo"

Ayer Si bien el alcalde de Recoleta asegura que “preferiría que se tomaran medidas para que no existiese el comercio sexual", señala que es parte de una realidad que hay que discutir.

La semana pasada, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri abrió la polémica con su opinión a favor de crear un barrio rojo, aunque señalando que no veía espacios en su comuna para realizarlo.

Hoy, en conversación son Radio Universo, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se sumó a su par señalando que “no tengo ningún drama con que exista un barrio rojo, no sé si soy partidario, pero no tengo ningún drama, porque la zonificación urbana es un tema que ha existido desde siempre”.

El edil comunita explicó que “preferiría que se tomaran medidas para que no existiese el comercio sexual”, pero aseguró, a contrapelo de su postura personal, que “soy partidario de la completa libertad del ser humano. Soy partidario de la legalización de todas las drogas, porque uno no puede confundir a los consumidores con delincuentes, porque son enfermos los consumidores problemáticos, pero no delincuentes y debiéramos hacer algo para atacar el tráfico que es un problema en todos los territorios nacionales”.

Finalmente, respecto a la posibilidad de que exista uno en su comuna y haciendo alusión al barrio bohemio de Bellavista, Jadue sentenció que “no sé si Bellavista, pero yo le digo: tenemos un barrio, nosotros somos de La Chimba, población informal que se instala al otro lado del río y en donde desde el comienzo de historia de Santiago se encontraban los prostíbulos, cementerios, mercado, todo lo que ocupa la ciudad pero que no quiere ver. Para Recoleta esto es más natural“.