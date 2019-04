Ministra Hutt reconoció que narcotest pueden dar "falsos positivos" en controles

Ante la advertencia desde el Colegio Médico que puedan registrarse “falsos positivos” en los controles con narcotest que se comenzaron a aplicar a los automovilistas a partir de este jueves, la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, dijo que si bien esa posibilidad existe afectaría solo a un porcentaje menor de la población.

“En todos los controles de este tipo existe una probabilidad menor, pero siempre lo que se hace es que se toma la muestra y después se valida”, explicó la secretaria de Estado tras visitar el Campus Santiago de la Universidad de Talca, donde inauguró el Año Académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

La autoridad indicó que este mecanismo opera de forma similar al alcotest, “que es evidencial, y se hace una prueba en caso que haya indicios de consumo de alcohol”.

En momentos en que miles de chilenos se preparan para aprovechar el fin de semana largo, la autoridad instó a la ciudadanía a colaborar con el nuevo sistema, cuyo objetivo final -recordó- es mejorar los índices de seguridad.

“Aquí tenemos que remar todos para el lado de la seguridad. Esto no es chiste, tenemos pésimos índices de accidentes, una cantidad de fallecidos que tenemos que reducir, así es que yo espero que todas las personas colaboren y el que no tenga ningún problema no lo va a tener tampoco en su prueba”, afirmó.