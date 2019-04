UDI recibe memes y burlas en redes sociales tras increpar a Jadue por propuesta realizada desde su propio sector

15:54 La semana pasada el alcalde de Santiago, y miembro de Renovación Nacional, Felipe Alessandri, propuso la creación de un Barrio Rojo para regular la prostitución en la capital, algo que apoyó el alcalde de Recoleta, pero que no comprendieron muy bien desde la cuenta oficial de los diputados UDI en Twitter.

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, había afirmado la semana pasada que era partidario de instaurar un “Barrio Rojo” en su comuna, como una forma de regular la prostitución ya que “la prostitución es un foco que existe. Debajo de mi oficina hay prostitución".

Y recordó que ya había propuesto crear un “Barrio Rojo” en la comuna cuando era concejal, señalando que “el 'barrio rojo' es como el vertedero o el relleno sanitario, nadie lo quiere", pero que la prostitución “nunca la vamos a eliminar”.

Ante estas declaraciones el día de ayer el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, señaló que “preferiría que se tomaran medidas para que no existiese el comercio sexual” pero que en definitiva “no tengo ningún drama con que exista un barrio rojo, no sé si soy partidario, pero no tengo ningún drama, porque la zonificación urbana es un tema que ha existido desde siempre”.

Los dichos fueron reportados por Emol, pero aparentemente quienes manejan la cuenta oficial de los diputados UDI no leyeron la noticia, quedándose solo con el titular, de modo que increparon a Jadue escribiendo: "A quien le cabe duda que @danieljadue quiera convertir no sólo su barrio, sino todo el país en rojo.."

En respuesta el edil respondió con un escueto: "Pero la propuesta fue de uno de los suyos".

Uno de los que no dejó pasar el error fue el diputado Gonzalo Winter, quien compartió ambos tweets señalando que "En el fondo el problema de la UDI, es que el compañero @danieljadue es un buen Alcalde para los recoletanos"

Otra diputada que salió al paso fue Marisela Santibañez quien dijo "Una ironía o un mal chiste @diputadosudi" compartiendo un par de links que demostraban la situación.

