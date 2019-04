Desde la UDI exigen renuncia de ministra de Energía por "medidores inteligentes"

Los diputados Celso Morales y Juan Manuel Fuenzalida, ambos integrantes del partido Unión Demócrata Independiente (UDI) demandaron la renuncia de Susana Jiménez, la ministra de Energía, esto en el contexto de la polémica por la implementación de los medidores inteligentes que ha generado múltiples dolores de cabeza para el Gobierno de Sebastián Piñera.

Al respecto Morales indicó al medio El Mercurio que la situación "es impresentable" y que "hay que clarificar lo que sucede, transparentarlo y tomar medidas", agregando enfáticamente que "Alguien debe asumir la irresponsabilidad de esta descoordinación, el Presidente debe pedirle la renuncia a la ministra Jiménez".

Igualmente el diputado Juan Manuel Fuenzalida señaló que, "políticamente, alguien tiene que asumir la responsabilidad", de modo tal que "sería bueno que la ministra Jiménez ponga su cargo a disposición del Presidente Piñera".

El parlamentario también señaló que "Ojalá en la comisión investigadora se establezca la responsabilidad política de quienes fueron los causantes de esta situación, porque esto no puede quedar en tierra de nadie, no puede quedar en el aire. Esa responsabilidad política, sí la queremos hacer exigible, esto no puede quedar así".

Por su lado Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Energía y Telecomunicaciones del Gobierno de Michelle Bachelet, aclaró que el proyecto presentado en su periodo no es el mismo que el impulsado en el actual.

"El proyecto originalmente discutido en el Congreso, todos sabemos que se relaciona con temas de emergencia, en caso de que las personas perdieran sus hogares, las empresas se hacían responsables del recambio de los empalmes y los medidores en forma gratuita", puntualizó Huichalaf.

Y agregó que "actualmente el Gobierno está echándole la culpa al anterior, pero resulta que la gran responsabilidad de permitir que se instalen medidores eléctricos sin normas técnicas es de este Gobierno".