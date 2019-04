Presidente de RN dijo que fiscal Arias no fue alternativa para la subsecretaría de Prevención del Delito

El presidente y diputado de RN, Mario Desbordes, descartó que el nombre del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, haya estado entre los candidatos para asumir como subsecretario de Prevención del Delito.

Los dichos de Desbordes se producen luego de que se conoció que el fiscal Sergio Moya, quien denunció a Arias, dijo haber estado presente en una actividad, donde el propio fiscal regional de O’Higgins, dijo que se le había ofrecido el cargo.

“Eso es lo que dice el fiscal (Sergio) Moya, que le dijeron en un asado. En dicho asado no había nadie ofreciéndole al fiscal Arias el cargo” dijo Desbordes.

Los dichos del timonel de RN, se producen luego de que Arias aseguró en entrevista con radio Duna que “una oferta de trabajo de alguien del Gobierno, que me dijera ‘Emiliano, tienes la posibilidad de ser subsecretario’, no. Hubo un almuerzo, en una conversación en que un amigo me dijo ‘¿te interesaría eso?’, y yo le respondí ‘¿qué hace ese sujeto?’. Quizá estaban sondeando el nombre”.

Desbordes añadió que “le puedo decir al fiscal señor Moya, con todo el cariño que le tengo, que por lo menos yo, que estuve en el proceso de asignación de autoridades, y conocí todos los listados de subsecretarios posibles, incluyendo Prevención del Delito (…), conocí todas las plantillas, y en ninguna de ellas estaba el fiscal Arias”.

“No sé si alguien creativo lo haya podido plantear por fuera, pero el Presidente Piñera, dentro de los posibles candidatos a subsecretario de Prevención del Delito, no tenía el nombre del fiscal Arias” agregó el parlamentario.