Larraín por carta al CIDH: "La corte está entrometiéndose en cosas que deberían ser parte del Estado"

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió a la carta que envió el Gobierno junto a otros cuatro países a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH. Hasta ahora, el documento ha generado una polémica, pues los países demostraron sus inquietudes por el funcionamiento de organismo y que deben respetar el "margen de autonomía" de cada Estado.

En este sentido, el jefe de cartera aseguró a Tele13 Radio que "no pudimos preparar una estrategia comunicacional para poder informar", en base a las críticas recibidas desde la oposición. Sin embargo, insistió en que “lo importante no es eso, lo importante es que aquí hay un hecho serio, responsable, en que Chile invita al diálogo para robustecer el CIDH y algunos parlamentarios, en forma muy ligera, han salido simplemente a criticar, por el deporte”.

En cuanto al contenido de la carta y a la participación de Chile, Larraín insistió en que “el problema está en que la Corte está entrometiéndose en cosas que deberían ser parte del Estado chileno, no se está respetando este principio de subsidiariedad", reiteró.

Con ello, ejemplificó que si “una persona fue condenada en primera instancia y pudo reclamar a través de un recurso de apelación sobre ese fallo. No lo hizo. Como no interpuso el recurso, se afirmó la sentencia, hubo cosa juzgada. Y de ese fallo fue a la Corte, diciendo que había existido denegación de la justicia. Ahí no hay denegación de la justicia, él no ejerció un recurso, no agotó las instancias. La Corte está resolviendo cosas que se debieron haber resuelto aquí".

Por lo mismo, insistió en que “hay que delimitar bien dónde empieza la Corte y dónde termina el Estado", reiteró.