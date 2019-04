Diputado Fuenzalida (RN) por hijos de Piñera en China: “No deberían haber ido, punto. No corresponde”

“Creo que no deberían haber ido, punto. No corresponde no más. Creo que finalmente al Presidente hay que defenderlo, hay que explicar muchas cosas que no se entienden, pero esto no se entiende y no tiene explicación. Yo entiendo que los presidentes antiguamente viajaban… el presidente Frei viajaba con todas las hijas, la Presidenta Bachelet también viajaba con sus hijas pero los tiempos cambiaron. Este país en términos de transparencia es mucho más exigente de lo que era antiguamente y no correspondía que fueran”. Así se refirió esta mañana el diputado RN, Gonzalo Fuenzalida, a la presencia de los hijos del Presidente, Sebastián Piñera, en la comitiva oficial que viajó a China y Corea del Sur.

En entrevista con Radio Universo señaló que “es distinto cuando van y tienen un rol pasivo pero no cuando van y tienen un rol activo, eso es más dañino, es más indefendible aún. Tampoco para ser un drama pero creo que no corresponde. Los tiempos en Chile no están para que los Presidentes viajen, sí con la primera dama, (…) pero los hijos no. No correspondía que fueran y que tampoco tuvieran un rol activo. Van a reuniones que son protocolares. No correspondía, es un error que no se debió haber cometido”.

Agregó que “los estándares de la opinión pública cambiaron totalmente y lo que uno hace o no hace hay pensarlo dos o tres veces”.

“Mi posición no es la posición más cómoda”, agregó. Luego dijo: “Fue un autogol, error, como quieran decirle y cuando uno comete estos errores viene esta réplica de la oposición que aprovecha ese error”.

“A uno estando en la otra vereda le molesta que se cometan estos errores que son evitables. No están los tiempos para darse ningún tipo de lujo porque nada pasa piola”.

“Podría llegar entender si fueron en un rol pasivo, si nunca se vieron, (…) pero cuando tienen un rol activo, participan en reuniones de temas tecnológicos, en fin, eso ya es un rol activo y eso finalmente involucra al Estado porque los invitado a esas reuniones no son emprendedores ni personas del mundo privado (…) cuando participan en un rol activo no corresponde”.