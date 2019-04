Beatriz Sánchez y presencia de hijos de Piñera en China: “Lo que está mostrando el Mandatario es que esta sociedad de privilegios sigue existiendo”

10:29 La ex candidata presidencial encabezó la presentación del Frente Amplio ante la Contraloría, para que el ente se pronuncie por la situación del viaje al país asiático.

Luego de que la oposición informó que recurriría a Contraloría, para que el organismo revise la participación de los hijos del presidente Sebastián Piñera en la gira a China, la primera en abordar el tema fue la ex candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, quien encabezó la presentación del bloque ante la entidad.

“La Contraloría tiene que pronunciarse respecto a la presencia de los hijos del Mandatario en esta situación tan particular. Hay que poner la atención en algo específico, como Frente Amplio llegamos a la política justamente para que en Chile no hubiese una sociedad de privilegios”, dijo la ex candidata presidencial según consignó Emol.

Sánchez añadió que “lo que pasó en China, lo que está mostrando el Mandatario es que esta sociedad de privilegios sigue existiendo y para eso llegó el Frente Amplio, para decir basta, para decir que no porque uno tenga un apellido que dice algo o un estudio en tal parte o una historia familiar eso define el futuro de las personas” dijo.

Otros bloques opositores, entre ellos el PS y el Partido Comunista, también recurrirán hoy a la Contraloría, por la presencia de los hijos del Mandatario en el viaje a China, donde participaron de una reunión con ejecutivos de empresas del rubro tecnológico.