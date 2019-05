Acusan a Luis Castillo de ordenar desvinculaciones por razones políticas

10:42 “La orden era desvincular gente o cambiar gente de su cargo, netamente por razones que desconozco o razones políticas y personales", denunció el ex jefe del Servicio de Salud de Atacama, doctor Emilio Ríos, quien perdió su puesto por rechazar las medidas.

El ex jefe del Servicio de Salud de Atacama, doctor Emilio Ríos, presentó una demanda por tutela laboral en los tribunales de justicia de Copiapó, contra el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, donde revela conversaciones vía Whatsapp en las que le ordenan despedir a funcionarios por razones políticas.

Según reveló un reportaje de T13, durante su segundo día en el cargo, vía Whatsapp, a Ríos le llegaron instrucciones de Luis Castillo, pidiéndole desvinculaciones de funcionarios. Incluso, en uno de los mensajes, Castillo le habría asegurado que si no realiza él la destitución, lo harían desde Santiago.

En uno de los mensajes, Luis Castillo reenvía un “Puedes darme una explicación cómo nosotros le damos este cargo a una comunista que nos hizo la vida imposible en el Gobierno anterior”, agregando: “esto me preguntan por el nombramiento de la señora Noemí. Emilio, no puedes hacer ese nombramiento, por favor”.

“La orden era desvincular gente o cambiar gente de su cargo, netamente por razones que desconozco o razones políticas y personales. Pero yo no venía a esto, entonces no ejecuté esas órdenes que me llegaron primero en forma telefónica y luego por Whatsapp”, dijo el doctor Ríos.

Estas negativas a ejecutar las órdenes de Castillo le habrían costado su puesto, en febrero, asegura Ríos, y de ahí la demanda interpuesta.