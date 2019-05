Alcalde de San Vicente se disculpa tras polémico "chiste": "Mis palabras son condenables"

El alcalde de San Vicente de Tagua Tagua, Jaime González (PS) señaló durante la cuenta pública de su mandato que "Si hay una de las cosas de ser chileno es nuestro sentido del humor. Nos podemos reír de muchas cosas. Si perdemos eso, perdemos algo esencial de la picardía (...) Chile es nuestro en la medida que decimos lo que sentimos. Tenemos derecho a expresarnos", y tras esto compartió una anéctoda, la que terminó paradójicamente siendo ampliamente criticada por sectores transversales de la sociedad nacional.

Lo que contó fue lo siguiente: "Un amigo muy campesino llegó un día al colegio y me dijo, 'me voy a casar, huevón'. '¿Y pa qué te vay a casar?', le pregunté. 'Pa que me cocine la c...'. '¿Y por qué no te casai con un cocinero mejor, huevón?', le dije. Y me respondió: '¿Y a quién le voy a meter el 'pucho'?. Esa es mi cuenta pública", contó.

Al poco tiempo se hizo pública y se terminó viralizando en redes sociales la "anécdota" del edil, lo que le provocó un sinnumero de criticas, incluyendo a la referente, diputada y candidata a presidenta del PS, Maya Fernández, quien calificó su chiste como "grosero y machista".

Finalmente alcalde de San Vicente reconoció el error y ofreció sus disculpas mediante un comunicado publicado en las redes sociales del municipio.

En el mismo señaló que "En primer lugar, declaro que fue y son inapropiados mis comentarios realizados en la pasada Cuenta Pública 2018, en relación a la anécdota relatada y vivida por mi persona hace 40 años. Inapropiado por las palabras usadas en relación a la figura femenina y por el contexto de solemnidad del acto Cuenta Pública".

A continucación el alcalde indicó que "estoy lejos de querer ofender a la mujer y claramente mis palabras son condenables desde todo punto de vista, y acepto lo que la opinión pública opine al respecto".

Finalmente el edil señaló estar a favor de que "el mundo progresista y especialmente los derechos de la mujer avancen en nuestro país y yo como alcalde de San Vicente me comprometo a ser más cuidadoso con mis palabras".