Camila Vallejo y Reforma Laboral de Piñera: "Esta propuesta NO es Pro familia es Anti Familia"

20:36 La parlamentaria señaló que lo propuesto "no es 'reducir' la jornada, es apretarla para tener más horas al día (12 horas + 3 de traslado = 15 horas fuera de tu hogar) hay que reducir máximo semanal a #40horas sino seguimos en la lógica de la sobreexplotación".

La diputada Camila Vallejo (PC) usó su cuenta de Twitter para salir al paso de los anuncios realizados por el Gobierno respecto a su propuesta de Reforma Laboral.

En un primer Tweet compartió una imagen con el hilo de otro internauta y añadió que "Esta es la realidad laboral @sebastianpinera su reforma no disminuye las horas de trabajo sino que las aumenta por día. Esta propuesta NO es Pro familia es Anti Familia!. Debemos ponernos a la altura de los países desarrollados y no sólo cuando nos conviene!"

En otro mensaje respondió al medio CNN que compartió una nota señalando "Hey @CNNChile eso no es 'reducir' jornada, es apretarla para tener más horas al día (12 horas + 3 de traslado= 15 horas fuera de tu hogar) hay que reducir máximo semanal a #40horas sino seguimos en la lógica de la sobreexplotación"

También al respecto compartió el mensaje de la diputada Gael Yeomans (IL), participe de la comisión de trabajo, quién señaló "No + falsas promesas para (Chile). El proyecto de #ModernizaciónLaboral le dice flexibilidad a que empleadores alarguen jornadas de trabajo sin aumento de sueldos ni garantizar derechos. Promesa de conciliación familiar es imposible con jornadas de 45 hrs.El gob no deja la letra chica"