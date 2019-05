Diputado Auth desclasificó incómodo momento en China: “El Presidente me dice ‘esa decisión no la tomé yo”

“Fui el primero en señalar la imprudencia que representó el hecho que los hijos del presidente asistieran” partió contando el vicepresidente del Senado, Pepe Auth, esta mañana en Radio Universo a propósito de la reciente gira a China y Corea donde estalló la polémica por la presencia de los hijos del Mandatario en una reunión con empresarios en Shezhen.

“Cuando llegamos al avión nos enteramos que ahí estaban los dos hijos Piñera Morel. A mí me sorprendió pero tampoco negativamente al principio, me dije sí, puede haber problemas pero tampoco me pareció que rompía una tradición”, dijo en el programa Universo al Día. “Pero luego cuando estábamos en Shenzhen (…) y entramos a la reunión con una decena de empresa hitech, de robótica, electromovilidad, puras empresas de punta, entonces en eso está sentado el Presidente, las empresas, está (Jaime) Quintana, el presidente del Senado al lado mío, yo como presidente de la cámara al lado de él, (…) pero luego me doy cuenta que están los chicos Piñera, Sebastián y Cristóbal, y comentamos con Quintana ‘ah este es un cagazo’, perdóneme la expresión (…) ‘Chuta’ -dijo- ‘aquí se equivocaron’”.

“Salgo de la reunión y me preguntan sobre la presencia y señalo (a los medios) que me parecía una imprudencia y Quintana declara algo más suave (…) después quiso corregir su cuña”, bromeó. Pero luego apuntó: “Se ha dicho que (la reunión) era informal, para nada, era parte de la agenda”. “Tampoco son abiertas como dijo la vocera, porque la prensa toma fotos y luego se cierra la puerta. Son privadas y cerradas donde le único que habla es el presidente y los interlocutores chinos”.

“El Presidente en la actividad siguiente (…) se da vuelta, (…) me dice: ‘te quiero decir Pepe que esa decisión no estaba en agenda, no la tome yo’”.

Auth siguió el relato contando que después Piñera “estaba agitado por el problema, sabía que se venía un problema, no es que me haya dicho ‘oye Pepe no es imprudente (…) más bien me explicó que esa imprudencia no tenía origen en una decisión suya”. Agrega que el Presidente sí le dijo quién tomó la decisión pero que “fue una conversación privada, no soy yo para decir”.

Según Auth, Piñera contó que las hijas también habían pedido viajar a China pero que a “él le pareció mucho llevar a los hijos y las hijas”.

“Me dice que él no toma la decisión y yo subentiendo y de manera bastante explícita entonces, que él entendió que la decisión había sido equivocada. Tanto así que llegando a Chile propone un protocolo y es obvio que lo primero que va a señalar el protocolo es que los familiares no participen en reuniones de carácter empresarial”, agrega el diputado.

Sobre quién dio la orden para que los hijos del Presidente participaran del encuentro empresarial, Auth dijo que fue una “decisión del grupo cercano, que no es el Presidente y no soy yo el que va a indicar con el dedo” sin dar el nombre.

Cabe destacar que desde la comitiva han surgido trascendidos de que Piñera apuntó a la Primera Dama Cecilia Morel como la responsable de la polémica decisión.

“Como esto ocurrió en Shenzhen, después vino Corea, hubo una cierta frialdad posterior... no tanto en él, pero hubo una conferencia donde nos movieron a los opositores hacia abajo rápidamente probablemente para evitar que la prensa nos pusiera el micrófono a nosotros”, siguió.

“Pero después de eso (hubo) un almuerzo en Corea bastante suelto. (…) Y en el avión nos vinimos conversando… este tema estaba en el rostro del Presidente, una cierta pesadumbre porque tenía consciencia absoluta (…) (que) había empañado una visita exitosísima”.

Finalmente, Auth comentó las encuestas y “el deterioro de la imagen presidencial, su excesivo protagonismo.El ha jugado su capital político. Piñera siempre apuesta fuerte y este tipo de cosas son las que más daño provocan. Porque son las que más atención del público concitan (…) el diablo está en los detalles. Lo conversábamos con Piñera, le decía mira aquí las grandes cosas tienen mucho menos relevancia que los grandes errores. Le tocan un nervio muy sensible a la ciudadanía, el nervio del privilegio, sobretodo en un gobierno que ha apuntado la meritocracia como un valor central”.

“Cuando la gente ve saltarse la fila para ir a China y luego entrar a una reunión con grandes empresarios, el kilombo de la empresa, que es medio engañoso, porque le pusieron un nombre que era de otro, se generó toda una mitología de que la empresa era para hacer negocios allá”.

Comparó el episodio con Caval: “tiene una característica simbólica, semejante al hijo de una presidenta, o de una candidata, segura presidenta, que se sienta a negociar un crédito, acompañando la negociación de un crédito, que son nervios muy pero muy sensibles”.

Contó que Sebastián y Cristóbal no le dijeron nada. Dijo que se encontraron en ascensor, “no noté nada, frialdad, estaban afectados porque seguramente sentían que le habían provocado daño al padre”.