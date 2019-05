Heraldo Muñoz y opción presidencial: “No lo puedo descartar"

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, habló en entrevista con La Tercera, donde analizó el momento y rol de la oposición, además de una posible pérdida de liderazgo en su partido, tras la votación en contra al TPP11 en el Congreso, a pesar de su llamado a aprobarlo.

Sobre ese último tema, Muñoz asegura que “me habría gustado haberles aclarado dudas que tenían (a los diputados), pero ya habían tomado una decisión, entonces qué sentido tenía. Yo estaba dispuesto”, dice.

En cuanto a su rol como uno de los líderes de la oposición, Muñoz cree que la nueva “Plataforma Progresista” busca recobrar credibilidad frente a la ciudadanía y “hablar de los asuntos que preocupan a la gente de la calle”.

Y si bien destaca varios logros del Gobierno anterior, como educación gratuita, igualdad de género, voto de los chilenos en el exterior, medioambiente, de áreas marinas protegidas, también considera que hay temas que hay que poner más atención, como la seguridad ciudadana.

“Creo que hay un problema, particularmente en la izquierda, que es creer que asuntos como la seguridad ciudadana son de derecha cuando nos interesan a todos. Nosotros tenemos que tomar esta bandera de la seguridad ciudadana”, asegura Muñoz.

Volviendo sobre el rechazo del TPP11, el presidente del PPD asegura que “el gobierno se tardó un año en llegar a resolver las dudas legítimas que tenían muchos parlamentarios respecto al TPP11 y no le correspondía a los presidentes de partido el conseguirle los votos al gobierno. Cuando era Canciller y había un tratado que tenía que ser ratificado, yo me iba a conseguir los votos con las bancadas. Aquí no se hizo, se llegó a última hora ya cuando algunos parlamentarios, incluyendo a los de mi partido, ya tenían una opinión forjada, bien o mal ya lo habían hecho”.

Sobre si cree que perdió apoyo dentro del PPD, Muñoz es enfático al considerar que no es así. “Yo creo que no he perdido liderazgo dentro del PPD. De hecho, siento que en el partido han existido distintas posiciones, pero ha existido una posición mayoritaria de apoyo hacia mí, sin perjuicio que la bancada decidió lo que sabemos y seguramente habrán momentos en que estarán de acuerdo conmigo y en otros que no”, señaló a La Tercera.

Por último, y en cuanto a la posibilidad de que sea candidato presidencial, Heraldo Muñoz asegura que no lo puede descartar, explicando que “nunca he tenido aspiraciones presidenciales. Yo nací y me crié en Estación Central y que haya sido canciller de la República a veces me parece ya un logro que nunca me llegué a imaginar".

En la misma línea, destaca que "el que la vida me haya puesto en una situación en donde algunos creen que yo debiera ser candidato presidencial es algo que reconozco, existe, y no sé lo que el futuro va a deparar y lo digo honestamente. ¿Puedo descartar totalmente que no sea candidato presidencial? No, no lo puedo descartar. Porque nunca pensé en ser presidente del PPD”.