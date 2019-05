Carmen Hertz: "Curiosa dictadura la de Venezuela que deja a Guaidó pasearse por Caracas"

La diputada Carmen Hertz tuvo un intenso debate en el programa de TVN Estado Nacional, particularmente con Mauricio Rojas, "converso" ex mirista y otrora fugaz ministro de las Culturas.

En la instancia la parlamentaria señaló "Fíjese que la dictadura de Venezuela permite que un sujeto como Guaidó, que ha incitado el golpe de Estado, que está llamando a la deserción militar, con muy poco éxito porque ya van en el enésimo intento de golpe de Estado, se pasee por Caracas. Curiosa dictadura".

Respecto a la ingerencia de Estados Unidos en el conflicto indicó que "Ahora, ¿sabía usted a quién el gobierno de Estados Unidos nombra encargado especial para Venezuela? A Elliott Abrams, ex convicto en la causa Irán-Contras (en la Administración de Ronald Reagan), ideólogo de todos los grupos paramilitares que cometieron las masacres más brutales en Centroamérica. Entonces, ¿pretenderán decirme que el señor Trump y su pandilla son los que encabezan la lucha por la democracia y los derechos humanos aquí en la región? Por favor".

"Yo creo, diputada, que está muy claro quiénes están con la democracia y quiénes están en contra", replicó el ex ministro Rojas, a lo que Hertz contestó inmediatamente: "Sí, está muy claro, la gente lo tiene muy claro, señor Rojas, muy claro".

Tras nuevos comentarios de Rojas contra el PC la diputada dijo "señor, no vuelva a insistir y no sea insolente, usted está siendo insolente con una representante del Partido Comunista de Chile, un partido absolutamente democrático y que jamás fue financiado para la sedición, que fuimos las víctimas favoritas, señor Rojas. No le acepto esta insolencia".