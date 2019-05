Moreira se lanza contra Presidente de RN: "Los problemas se resuelven con lealtad"

16:59 El Senador reaccionó a una entrevista realizada por Mario Desbordes, señalando, a través de su cuenta de Twitter, que "Los errores y las críticas se hacen de frente, no por los diarios"

Mario Desbordes, presidente de RN, realizó esta jornada una entrevista al medio La Tercera, en la que señaló, entre otras cosas, que “Las polémicas en las que ha estado este gobierno tienen que ver con errores no forzados”.

Además profundizó respecto a las equivocaciones del actual mandato de Sebastián Piñera, señalando que "El error está en no leer lo que la gente quiere hoy. El error está en varios episodios anteriores que hablan de no estar en una sintonía fina con lo que la gente nos está demandando a todos nosotros, no solamente al Presidente y al gobierno".

Desbordes agregó que "la crítica ciudadana uno tiene que asumirla humildemente. Y eso es lo que hizo el Presidente. Por eso, quedé muy contento cuando lo escuché, de vuelta en Santiago, decir que “yo escuché, entiendo y, además, vamos a reglamentar”. Y eso, obviamente, significa que no van más los hijos, refiriendose a la polémica ocurrida en tras el viaje a China.

Pero los dardos del timonel de RN apuntaron a La Moneda, indicando que "Esta es la responsabilidad que debe asumir siempre el Segundo Piso. Alguien tiene que estar al lado del Presidente, que está con mil cosas en la cabeza, para irle alertando de estas cuestiones. En este tipo de cuestiones ha fallado el Segundo Piso".

Al respecto el Senador Iván Moreira salió al paso de las declaraciones de Desbordes usando su cuenta de Twitter, desde donde le mandó un mensaje "El responsable de todo,era 1er Piso @sebastianpinera ahora 2do piso tiene todas culpas,mañana será el 3ero,4to y 5to piso.Los errores y las críticas se hacen de frente,no por los diarios.Los problemas se resuelven con lealtad.@desbordes"