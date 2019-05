Ex alcalde Pedro Sabat instó a involucrado en caso Degollados a “matar a los comunistas”

21:52 La polémica declaración la reveló el ex ministro de la Corte Suprema Milton Juica, quien desclasificó las escuchas telefónicas a las que accedió durante la investigación del caso. El ex edil de Ñuñoa no fue procesado ya que lo dicho simplemente "era una especie de apoyo lo que le dijo al carabinero involucrado".