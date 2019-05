Cubillos y críticas a publicidad de "Admisión Justa": "Yo no veo teleseries, me enteré ahí que el niño era actor"

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, respondió ante la polémica suscitada por el masivo correo electrónico enviado por la secretaria de Estado en defensa del proyecto de ley "Admisión Justa" (que busca reponer la selección "por mérito") a los correos que los padres utilizaron para al Sistema de Admisión Escolar (SAE), durante el año 2018.

Las críticas apuntan a que ocupar esa base de datos para otro fin, de propaganda de una nueva ley, era inaceptable, como señaló entre otras autoridades la parlamentaria y presidenta de la comisión de educación de la Cámara Baja, Camila Rojas. La defensa de la ministra es que se han mantenido bajo lo que ha normado la Contraloría al respecto.

Igualmente también abordó los comentarios hechos en relación a un tuiteo en el que muestra un mensaje del estudiante Elías Collado, quien es actor de televisión y que fue reconocido rápidamente por los usuarios de la red social, algo que no había sido explicitado en la publicidad para también impulsar el proyecto de "Admisión Justa".

"Este niño contó efectivamente ahí que era actor de esta teleserie, es un niño de excelente rendimiento, estaba acompañado de su padre", explicó Cubillos y resaltó que el testimonio del niño utilizado en la gráfica del Mineduc era real.

"Yo no veo teleseries, me enteré ahí que el niño era actor, me contaron los otros alumnos que estaban ahí". añadió.

Cabe destacar que este lunes se pondrá en tabla la idea de legislar el proyecto de "Admisión Justa", que busca modificar el sistema de admisión escolar, que este año alcanzará cobertura nacional con la incorporación de los planteles de la Región Metropolitana.

Dicha propuesta no ha tenido apoyo desde la oposición, donde sostienen que "nos interesa hacerle los cambios y ajustes al sistema de admisión escolar, pero no estamos de acuerdo con lo que está proponiendo el Gobierno y eso dentro del diálogo democrático es legítimo", indicó la diputada frenteamplista Camila Rojas, presidenta de la comisión de Educación.

Por su parte, su par frentamplista Gonzalo Winter (RD), miembro de la comisión de Educación, sostuvo que Cubillos renunció a cumplir con la tarea que le fue asignada y recordó que la ministra apoyó una acusación constitucional contra la ex titular de Educación y hoy parlamentaria, Yasna Provoste, por mucho menos.

"Ha renunciado a cumplir la tarea primordial que tenía, que era informarle efectivamente a los padres y apoderados de la Región Metropolitana sobre el nuevo sistema de acceso a los colegios y, por el contrario, lo que ha hecho es una campaña panfletaria que bordea el boicot", afirmó Winter.

"Puedo decir que la ministra Cubillos – cuando era parlamentaria- protagonizó una acusación constitucional contra Yasna Provoste por muchísimo menos y, como oposición, estamos estudiando qué hacer al respecto, pero nuestro objetivo principal no es dañar a la ministra Cubillos, sino que es que alguien haga el trabajo que la ministra Cubillos ha decidido deliberadamente no hacer", añadió el legislador.

El director del colegio Puente Maipo de la Fundación Nocedal, Miguel Arce, que entrega educación gratuita a alumnos en riesgo social, criticó que el actual sistema de admisión escolar pone en riesgo a alumnos vulnerables.

"Lo que a nosotros nos gustaría es poder mantener esta discriminación positiva, es decir, démosle preferencia a aquellos que más lo necesitan en colegios que han nacido para atender a la pobreza", dijo Arce.

"Por qué no se podría pensar en los colegios de alto rendimiento se permite seleccionar un número determinado y permitanos a nosotros seleccionar en razon de la pobreza", sostuvo.

En tanto, este sábado se realizó una Marcha por la Inclusión en la educación para personas con discapacidades diferentes o enfermedades.

Según los organizadores de la manifestación, actualmente la mayoría de los menores que cuentan con dificultades no tienen acceso a una educación de calidad y son discriminados por colegios públicos y privados.

"Se necesitan garantías de acceso, permanencia y egreso en igualdad de condiciones, con ajustes curriculares razonables, reconocimiento de estudios y subvención preferente para quien lo necesite", dijeron los convocantes.