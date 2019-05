Ministra Cubillos y rechazo de Admisión Justa: "Se le ha dado un portazo a miles de familias de clase media"

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, se refirió al rechazo que sufrió en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el proyecto de "Admisión Justa" que modifica el sistema de admisión escolar.

La titular del Mineduc lamentó la decisión, que fue adoptada por siete votos contra seis, con los votos de los diputados opositores integrantes de la instancia.

"Es lamentable, lo habían anticipado. Hoy se le ha dado un portazo a miles de familias de clase media que quieren que el esfuerzo, que el mérito académico sea reconocido" dijo Cubillos.

"No ha querido escucharse a los apoderados, hemos hecho el esfuerzo para que no se repitan las injusticias del año pasado" añadió la ministra, quien agregó que "no nos vamos a quedar de brazos cruzados hasta revertir esta injusticia".

Cubillos dijo que la decisión de los parlamentarios fue "un portazo a la inclusión y al derecho de elegir".

Sobre la posibilidad de que el proyecto sea aprobado en la sala de la Cámara Baja, Cubillos dijo que "hemos hecho de todo, pero hemos encontrado un bloqueo de entrada, desde antes lo dijeron".

Además la ministra de Educación aseguró que el proyecto que presentó el gobierno "es casi idéntico al patrocinado por diputados de la DC, del PR, independientes, que presentaron un día después de la Ley de Inclusión que consideraba mérito y 40% de selección, nosotros estamos considerando el 50%".

"Hoy le ha ganado la ideología a la justicia. Vamos a seguir insistiendo el programa, el Presidente lo dijo, queremos reconocer el mérito y reconocer el derecho a elegir de los padres" dijo Cubillos.

En caso de que el proyecto sea rechazado por la sala de la Cámara, el gobierno deberá esperar un año para volver a presentar una iniciativa en la materia.