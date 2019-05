Diputado Soto (DC) y reforma previsional: "Lo que no queremos es la reforma que propone el Ejecutivo"

El diputado de la DC y presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, Raúl Soto, se refirió al rechazo que sufrió la idea de legislar el proyecto de reforma previsional del gobierno, donde su voto fue el definitorio, con el que se cayó la iniciativa del Ejecutivo.

Soto dijo en conversación con T13 que rechazó el proyecto pues "el gobierno no quiso amarrarse a fórmulas más concretas, se quedaron con su respuesta genéricas".

"Espero que el camino que pavimentamos sirva para que el Presidente y sus ministros den una señal más clara a la oposición y al país, de que van a tender los puentes para construir un acuerdo con viabilidad política y legislativa" añadió el parlamentario.

El diputado además dijo que "los sectores de derecha tienen que salir de su trinchera ideológica y permitir incoporar más elementos del Estado en este tema".

Respecto de su votación y, la posición de su partido, que se ha mostrado abierto a alcanzar acuerdos con el gobierno, Soto planteó que "para sorpresa mía, las cosas están mejores que nunca. El partido se portó bien, respetó mi autonomía. No podía, sino respaldar la decisión, incluso considerando que podían haber diferencias".

Sobre el futuro del proyecto, que ahora será revisado en la sala de la Cámara de Diputados, el diputado dijo que "espero que hoy podamos conversar con la bancada, por qué llegamos a la conclusión de votar en contra y transparentar. Yo le quitaría dramatismo. Creo que no queremos generar el efecto de no tener reforma, lo que no queremos es la reforma que propone el Ejecutivo. Bajo las condiciones actuales no ha sido posible avanzar".

"Tuvimos muchas conversaciones y tratamos de buscar el acuerdo hasta el último momento, eso no se pudo dar. Fue una decisión compleja, por eso mantuvimos la expectativa hasta el final" dijo Soto.