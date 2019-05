Kast apuntó al estilo Lavín: “dice puras cosas bonitas” y “va todos los días a los matinales” con chaqueta de Grease Brillantina

En la última encuesta Criteria, el alcalde Las Condes, Joaquín Lavín, alcanzó el 10% junto a José Antonio Kast, líder de Acción Republicana, en la pregunta sobre quién le gustaría que fuese el próximo Presidente. Ambos bajo el 12% de Beatriz Sánchez, ex abanderada del Frente Amplio.

Sobre este resultado, Kast destacó su marca y luego hizo una dura crítica a Lavín. “Ya es un gran logro después de más de un año de la elección, sin cargo en el gobierno y sin partido mantenerse alto”, señaló en entrevista con Radio Universo. Luego agregó que haríamos la misma pega con el 2% o el 15%.

“Que esté Joaquín Lavín encumbrado y que tenga aceptación más positiva es obvio, si dice puras cosas bonitas. ¿Con quién discute? Si se sienta todos los días con Francisco Vidal que era el vocero de Bachelet. A quién le va a caer mal alguien que en todas las cosas te dice lo que tú quieres oir. Y yo no creo que la política sea así”. agregó. “La política tiene que ser en base a las cosas que uno cree. A las cosas que uno defiende permanentemente”.

Luego apuntó: “si yo estuviera todos los días en los matinales y sonriéndome y poniéndome la chaqueta de Grease Brillantina y anteojos negros y haciéndome el lindo, bailando mal aunque bailo mal”.

“Tengo una mirada distinta de la política, me invitaron cuántas veces a Vértigo y para qué iba a ir a exponerme o debatirle a alguien que no comparto su manera de hacer humor que es Yerko Puchento”, agregó. “No es mi estilo, a lo mejor a él le acomoda mucho pero esa no es la manera de hacer política”.

Sobre su cifra de rechazo –que es mayor que el de Lavín- Kast dijo: “Claro que genero rechazo en la izquierda más radical y Joaquín Lavín no lo produce”.

Sobre los resultados de ayer en el Congreso donde la oposición rechazó las ideas de legislar de Admisión Justa y Pensiones, señaló que “se ha tratado de instalar un lunes negro para el gobierno, pero creo que es un lunes negro para Chile. Pero también es un lunes develador de la oposición que se atrinchera en su mayoría parlamentaria, pero en una mayoría ciudadana y eso es algo que el gobierno tiene la labor de develárselo a la gente”, agregó.

Kast señaló que La Moneda debiera apuntar a la oposición y endosarle el rechazo de cada proyecto. “Lo veo como una gran oportunidad para el gobierno que es sacar al pizarrón a quienes están en contra de que las cosas se puedan arreglar”.

“Quién tiene dudas -dijo- de que en tema previsional, en tema de educación, tributario, laboral, hay que hacer cambios profundos y eso es lo que la opinión pública manifestó en la presidencial, no por nada la derecha volvió a ganar en las últimas elecciones. Y en la cuenta presidencial, si yo fuera Presidente le pasaría la cuenta a la oposición completa y los sacaría al pizarrón”.

“Y les diría sabe qué más, nosotros vamos a mostrarle en estos dos años a la gente quiénes son ustedes. ¿Quiénes son los verdaderos obstructores de que Chile progrese? Chile eligió un modelo distinto al de Michelle Bachelet con Sebastián Piñera”. Agregó que hay “una mayoría parlamentaria circunstancial y que si hacemos bien la pega de aquí a la próxima elección parlamentaria, varios de ellos que dicen ser los grandes representantes del pueblo van a salir de sus sillones”.

“En algunas materias al gobierno claramente le falta carácter para enfrentar esa oposición odiosa para demostrar quién es quién”, dijo sobre temas como adopción homoparental, ideología de género y reforma tributaria.

“Yo en cada acto público diría mire aquí están los parlamentarios, (…) los señores que dijeron que no”. “Mantendría vigente los antipatriotas que son, ahí tiene razón el Presidente”.

Kast también comentó su reciente visita a La Moneda para el encuentro con Fukuyama, señalando que el reencuentro con Piñera fue “siempre muy cordial, muy respetuoso, fue bueno, hace bastante tiempo que no iba a La Moneda, era bueno poder generar algún tipo de vínculo”.

“Yo solicité que me invitaran. Fueron muy amables, la ministra Cecilia Pérez se comunicó conmigo, me dijo perfecto, hice la cosa formal, le mandé un mail al ministro Blumel. El ministro Blumel lo derivó a las personas que correspondía y ella me llamó y me dijo ‘eres muy bien bienvenido’”.