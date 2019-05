John Campos: “Me han usado para perjudicar una candidatura”

El abogado John Campos se refirió a la fallida postulación de Dobra Lusic a la Corte Suprema, luego de que el gobierno retirara su nominación en el Senado.

Esto luego de que la jueza fuera fuertemente cuestionada, por un supuesto tráfico de influencias en favor de Campos, para que este último fuese nombrado notario interino de la Quinta Notaría de San Miguel.

Al respecto, el abogado afirmó a El Mercurio que “me han usado para perjudicar una candidatura. Yo creo que hay otros intereses detrás de eso. Hacía años que no veía una persecución tan cruel y sistemática a una persona, a ella y, en consecuencia, a mí”.

Por otra parte, agregó que “es absolutamente falso que yo sea su jefe de campaña (de Lusic), no puedo serlo porque no he hablado con ningún senador de la centroderecha como se me ha querido clasificar. Yo no he ido a Valparaíso a hacer alguna gestión con ella, no he estado en el Congreso en Santiago, no he ido a La Moneda ni he ido al Ministerio de Justicia”.

Con respecto a su nominación en la Quinta Notaría de San Miguel, Campos señaló que “lamento mucho que los senadores no contrasten los antecedentes ni pregunten. Han carecido de la seriedad para para consultar y preguntar. Ellos nunca entendieron que la ministra Dobra Lusic jamás me nombró a mí como suplente. Los suplentes los nombra cada notario bajo su estricta responsabilidad”. También, descartó ser operador político y tener cualquier contacto con Hernán Larraín, sentenciando que “con el ministro de Justicia no tengo relación personal hace más de 15 o 20 años”.