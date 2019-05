DC entregó propuesta al Gobierno por reforma al sistema de pensiones

Este jueves la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC) entregó su última propuesta antes de la votación en general de la reforma al sistema de pensiones, que se realizará hoy jueves.

El documento señala que “el gobierno ha presentado un proyecto al sistema de reforma de pensiones que en realidad no modifica los pilares fundamentales del sistema y que hasta el momento tiende a favorecer a los administradores de fondo de pensiones en desmedro de los millones de jubilados de Chile”.

En la misma línea, señalan que las “respuestas insuficientes” a las sugerencias realizadas en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja hicieron que se rechazara la idea de legislar la iniciativa.

Además, replicaron que “con qué argumentos se puede justificar que el Estado gaste en jubilaciones para 110.000 militares cifras cercanas a US$ 3.000 millones de dólares y que para 1.800.000 civiles pobres no superen los US$ 2.500 millones de dólares?”.

Dentro de las propuestas hechas por la DC, se mencionan cinco puntos claves:

1- No aprobar ninguna norma que consolide y menos que mejore la posición dominante y abusiva de las AFP.

2- Determinar con absoluta claridad si existirá un nuevo ente público que administrará el 4%, que sigue siendo insuficiente (la aspiración del PDC es un 5.5%), cifra que esperamos aumente sin intervención de las AFPs. Ni un peso más para las AFPs.

3- El establecimiento de un mecanismo que mejore ahora pensiones de la clase media y que establezca un mecanismo de solidaridad intergeneracional.

4- Establecer y por lo tanto adelantar la entrada en vigencia de los beneficios de esta ley para los pensionados del Pilar Solidario a partir de enero del 2020 y no esperar los 7 meses desde la fecha de promulgación de la ley que establece el proyecto.

5- En cualquier proyecto de este tipo tiene que haber perspectiva de género, un nuevo de trato con las mujeres trabajadoras, incentivos concretos reales para mejorar sus pensiones y recordar que ya se intentó apoyar el reconocimiento de un bono a la mujer.

Por último, la DC sentencia que “de ser aprobado la idea de legislar, nuestra exigencia de discutir las ideas antes planteadas serán nuestra primera tarea, pero para avanzar en ello requerimos la urgente respuesta del gobierno ante estos tema que la Democracia Cristiana considera de suma relevancia”.