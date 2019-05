DC sanciona a diputado Soto por votar con la oposición y lo saca de la presidencia de la Comisión de Trabajo

La votación de este jueves en la Cámara de Diputados, por el proyecto de pensiones propuesto por el Gobierno, dejó sus primeros coletazos al interior de la DC. Esto, porque el jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, Gabriel Ascencio, decidió sacar a su par Raúl Soto de la presidencia de la Comisión de Trabajo, anunciando como reemplazante a Gabriel Silber.

La decisión se tomó luego de que Soto, junto a Víctor Torres, fueran los únicos DC que votaron en contra de la idea de legislar el proyecto, hoy en la Cámara.

En declaraciones a La Tercera, Raúl Soto confirma la situación, señalando que “entiendo que el jefe de bancada Gabriel Ascencio en una actitud matonesca, de poca monta, de la vieja política que queremos erradicar en nuestro país, ha mandado una carta a la mesa solicitando mi reemplazo de la Comisión de Trabajo”.

En la misma línea, Soto cree que el acto de Ascencio es “totalmente ilegítimo, porque si bien el cupo en la comisión es de la bancada, el cargo de la presidencia de la comisión, que yo estoy ejerciendo, es elegido de manera democrática por mayoría de los parlamentarios que la componen. En ese sentido creo que tengo el total respaldo de la normativa vigente para poder mantenerme ahí. La bancada no me puede sacar porque fui electo democráticamente y por tanto me voy a mantener en mi cargo hasta último momento”.