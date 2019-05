Senadores DC piden cuidar clima al interior del partido tras votación de proyecto de pensiones

El conflicto al interior de la bancada de diputados de la Democracia Cristiano ha prendido las alarmas al interior del partido. Los roces entre Gabriel Ascencio y Raúl Soto, tras la votación de la idea de legislar del proyecto de pensiones, llevaron al primero a sacar de la Comisión de Trabajo al segundo.

La situación fue analizada por tres importantes senadores del partido, como lo son Yasna Provoste, Jorge Pizarro y Carolina Goic. Los tres coinciden en que hay que cuidar el clima al interior de la DC y respetar las diversas opiniones.

Según Pizarro, la “imposición de visiones a los diputados por parte de la mesa del partido le quita posibilidades de un buen manejo a quienes conducen la bancada, y eso ha generado problemas políticos, con las otras bancadas y dentro de nuestro partido”, dijo a La Tercera.

En la misma línea hizo un llamado a que “entre todos nos respetemos, que haya un respeto de las mayorías por las minorías, y de las minorías por quienes asumen la conducción”, aunque insistiendo en que la “interferencia” de la mesa “genera condiciones para quiebres”.

Por su parte, la senadora Provoste aseguró haber conversado tanto con Soto como con Ascencio, destacando que espera “que esto sea reflexionado comunitariamente, la fortaleza de la DC es que uno puede ejercer su derecho a votar según su mirada, y lo hecho por el diputado Soto también representa a muchos DC”.

Además, respaldó a Raúl Soto, manifestando que “si un parlamentario ejerce un voto que no coincide con los de la mayoría de la bancada, no puede ser vetado ni sancionado por sus pares; no conozco un caso similar”.

Por último, la senadora Carolina Goic “entendió” la medida contra el diputado Soto, manifestando que hubo “situación de expresiones que no ayudaron para nada en la discusión, y en ese contexto entiendo, además, la decisión”.

La senadora espera que el tono del conflicto baje, “porque Ascencio tiene atribuciones, las ejerció y espero que siempre se cuide el tono, pese a las diferencias”, dijo a La Tercera.