Raúl Soto: “El día lunes sí o sí voy a estar presidiendo la Comisión de Trabajo”

El diputado de la Democracia Cristiana, Raúl Soto, se refirió al delicado momento que vive al interior de su partido, luego de haber rechazado la idea de legislar la reforma a las pensiones, lo que llevó a que el presidente de la bancada DC pidiera su salida de la Comisión de Trabajo.

Según explicó el parlamentario en el programa “Cadena Nacional” de Vía X, su voto contrario en la Comisión de Trabajo fue porque “tenía la convicción de que no estaban las condiciones para aprobar la idea de legislar. Lo que queríamos con el rechazo era dar una señal política al Gobierno, porque sabíamos que era muy probable que después en la sala se aprobara de todas maneras”, dijo.

Luego, sobre la decisión del jefe de bancada, Gabriel Ascencio, de solicitar su retiro de la Comisión de Trabajo, manifestó que “no sé cuál es el propósito. Estoy tratando de entender, no he podido comunicarme con Gabriel Ascencio ni con el presidente de mi partido. No hemos hablado”.

“Hay una solicitud que entiendo no se ha formalizado aún. Entiendo que hay problemas reglamentarios con esa solicitud. No tiene sustento jurídico, no tiene facultades el jefe de bancada para remover a un presidente de comisión”, agregó Soto.

En la misma línea, destacó que “de llegar a prosperar, el tema tendrá que ser discutido el día martes en la sala de la Cámara, pero el día lunes sí o sí voy a estar presidiendo la Comisión de Trabajo a las cinco de la tarde en el ex congreso, y vamos a retomar la tramitación del proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas”.

El diputado también manifestó que “espero que podamos conversar este fin de semana para ver si podemos salvar nuestras diferencias”.

El parlamentario por la región de O’Higgins también se refirió a los cuestionamientos de algunos de sus pares, de si efectivamente la Democracia Cristiana es parte de la oposición. En ese sentido, destacó que “todos tenemos claro que nuestro domicilio es la oposición, del presidente del partido para abajo nadie se siente de gobierno, a pesar de que a algunos les gustaría que pudiéramos cruzar esa frontera. Pero eso no va a ocurrir, porque eso significaría la muerte del partido”.

Por último, deslizó una crítica al presidente de la DC, Fuad Chahín, asegurando que tener diferencias “de forma” con él. “Por ejemplo, siempre es necesario dialogar mucho más con el resto de los partidos de la oposición. Y a veces para más fácil cruzar a la vereda de enfrente y sacarnos la foto con el Gobierno, para aparecer como el partido que soluciona los problemas, pero se los soluciona al Gobierno y no necesariamente a la ciudadanía”, dijo Raúl Soto.