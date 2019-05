Dobra Lusic: “Intentaron destruir mi imagen y mi honorabilidad”

14:01 Junto con ello, manifestó que seguirá en la Corte de Apelaciones y que no volverá a postular a la Corte Suprema.

La ministra Dobra Lusic se refirió por primera vez a su fallida postulación para reemplazar a Milton Juica en la Corte Suprema, luego de que le solicitara al gobierno retirar su nominación, tras los cuestionamientos a su candidatura.

En entrevista con El Mercurio, la jueza señaló que “el ambiente era tóxico y no se podía continuar. El ministro de Justicia (Hernán Larraín) entendió perfectamente mis aprensiones”.

En la misma línea, agregó que “intentaron destruir mi imagen y mi honorabilidad. El daño ya está hecho, lo que quiero ahora es dar vuelta la página, reponerme bien, estar en buenas condiciones para volver”.

Además, la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago señaló que “no tengo temor, mi conciencia está súper limpia. El daño ya se hizo”.

Por último, Lusic concluyó que “no voy a postular más. Ya no pasa por mi mente. Voy a seguir siendo ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y me seguiré desempeñando con la misma seriedad con lo que he hecho hasta ahora”.

Cabe recordar que la nominación de Dobra Lusic fue cuestionada por un supuesto tráfico de influencias en favor del abogado John Campos, para que este último fuese nombrado notario interino de la Quinta Notaría de San Miguel.

Tras retirar su nominación en el Senado, el Gobierno decidió postular en su reemplazo a la jueza María Angélica Repetto, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, para ocupar la vacante que dejó Milton Juica en el máximo tribunal del país.