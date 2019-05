Lily Pérez: de ser hombre le hubiera "pegado un combo a varios… a Carlos Larraín”

20:22 La ex diputada comentó su paso por RN en el programa La Divina Comida, tirando dardos especialmente contra el ex timonel de la colectividad sobre quien dijo que "era tremendamente machista, me decía cosas bien pencas".

Quién fuera un referente del partido Renovación Nacional, Lily Pérez, hoy no guarda buenos recuerdos tras el paso por aquella colectividad.

Así quedó de manifiesto durante la última transmisión del programa La Divina Comida, donde habló de detalles inéditos respecto al trabajo y convivencia con sus ex compañeros de colectividad, así como las razones de por qué terminó retirandose de RN.

Pérez fue categórica al señalar que “había muchas diferencias de pensamiento. No tenían empatía por la lucha de las mujeres por sus derechos, ni las leyes antidiscriminación”.

Pero su experiencia como parlamentaria fue más que compleja en esa línea, y al recordar su paso en el Congreso Nacional, señaló que “A mí me hubiera encantado en el Congreso ser hombre y haberle pegado un combo a varios… a Carlos Larraín”, lo que sorprendió a los presentes.

Pérez profundizó sobre su relación con el polémico ex timonel de RN, de quien dijo que “era tremendamente machista, me decía cosas bien pencas. Me acuerdo que una vez puse un afiche en la puerta de mi oficina que decía ‘El machismo mata’. Llego al otro día y no estaba, y le pregunto a mi secretaria: ‘Oye, ¿Y mi afiche?’. ‘No, es que pasó don Carlos y lo sacó'”, comentó Pérez.

Respecto a otros colegas señaló sobre su peor compañero de partido que estuvo “En la Municipalidad de La Florida, Gonzalo Duarte… nos agarramos fuerte”.