Gira a China: vocera dijo que familia del Presidente "ha dado explicaciones, que nunca se dieron antes, por el mismo hecho"

11:36 La ministra Cecilia Pérez se refirió a la polémica por la participación de Cristóbal Piñera en el viaje, luego de que la FACh aseguró que no cobra por el uso del avión presidencial.

La ministra Secretaria General de la Presidencia, Cecilia Pérez, se refirió a las criticas por la participación del hijo del presidente, Sebastián Piñera, Cristóbal Piñera, en la gira a Asia.

Ello, luego de que ayer la FACh, en respuesta a un requerimiento por mecanismos de transparencia, indicó que no cobra por el uso del avión presidencial . El Mandatario, en entrevista con Mega, dijo ayer que "cargarle la mano a mi familia me parece injusto ".

"La FACh no hizo ningún desmentido. Dijo lo que saben todos, que no se considera gasto el uso del avión presidencial" dijo Pérez quien añadió que el hijo del gobernante, "no incurrió en ningún gasto adicional. Él pago sus cuentas, las que se podían pagar".

Consultada sobre si el gobierno considera las críticas como una "pasada de cuenta" por los cuestionamientos que el oficialismo realizó al hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, la vocera dijo que"no se pueden comparar. El primer caso, fue un caso que vieron los tribunales por una presunta comisión de delitos".

La portavoz de La Moneda además dijo, respecto de las palabras del Presidente que "su familia ha dado explicaciones, que nunca se dieron antes, por el mismo hecho".