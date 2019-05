Sebastián Dávalos y viaje de hijo de Piñera: “La oposición no se ha puesto los pantalones para que se investigue”

15:38 El hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet, se refirió a la comparación que realizó la vocera entre su caso y el de Cristóbal Piñera.

En conversacion con La Tercera, el hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, respondió a los dichos de la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, quien dijo que el caso del hijo del presidente Piñera y su participación en la gira a Asia, no era comparable con el suyo.

“Tiene razón” dijo Dávalos, quien añadió que “primero porque yo fui a una reunión, que no solicité, entre privados y durante el gobierno de Sebastián Piñera. Nunca he celebrado contratos con el Estado” dijo el ex director sociocultural de La Moneda.

Dávalos además indicó que “la única diferencia que hay entre ambos casos es que hoy la oposición no se ha puesto los pantalones para que se investigue no sólo el viaje, porque podría darse eventualmente algún hecho constitutivo de delito, sino que además los contratos entre Hopin y el Estado desde marzo en adelante”.