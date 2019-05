Viaje a China tuvo un costo de $ 237 millones para la FACh

17:54 Institución dio a conocer el costo de la gira a Asia, luego de que informó que no realiza cobros por los viajes en el avión presidencial.

Luego de que en un requerimiento realizado mediante la Ley de Transparencia, la Fuerza Aérea de Chile (FACh), informó que no realiza cobros por los viajes en el avión presidencial, la institución dio a conocer el costo que le significó la reciente gira por Asia, marcada por la polémica participación de los hijos del presidente Sebastián Piñera.

En respuesta a una solicitud de La Tercera , la FACh detalló gastos por US$ 331.373 ($ 230 millones) y $ 6,6 millones en moneda nacional, lo que implicó un total de $ 237 millones.

En el desglose, la FACh dijo que los costos fueron de US$ 51.105 ($ 35,5 millones) por los viáticos de la tripulación; US$ 29.682 ($ 20,6 millones) por el manejo del avión (handling); US$ 228.917 ($ 159 millones) por combustible y lubricantes y $ 21 millones por la comida a bordo (catering).

La comitiva presidencial estuvo compuesta por cerca de 20 personas, a los que se suman los asesores, equipos de prensa y el propio personal de la FACh.

Tanto el ministro de Defensa, Alberto Espina, como la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, señalaron previamente, que la cantidad de pasajeros del vuelo no repercute en el costo que tiene para la Fuerza Aérea la realización del mismo.