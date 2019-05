Diputada Ossandón insta al Gobierno a “asumir error” por viaje de hijos de Piñera

La diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, se refirió a la interminable polémica por el viaje de los hijos del Presidente Piñera a la gira de Estado que se realizó a Asia. En ese sentido, la parlamentaria pidió al Gobierno que cierre “de una vez” el tema, pero haciendo una “fuerte autocrítica por no haber parado a tiempo algo que pudo haberse evitado”.

“El zapato chino en que estamos tiene que ver con la falta de mea culpa que ha existido. Acá los responsables no son los hijos, son las personas que tomaron la decisión de subirlos al avión, sabiendo que la ciudadanía hoy condena con justa razón cualquier tipo de privilegios”, dijo Ossandón.

Además, la legisladora pidió terminar con los errores no forzados y con explicaciones que sólo complican más la situación del Gobierno. “Acá hay que parar esta ola y decir que se cometió un error, que no se leyó bien la situación y que no vamos a volver a caer en estas prácticas. La política no es perfecta, cuando uno se equivoca lo mejor es reconocerlo y explicarle a la gente que las cosas serán distintas en el futuro”.

Según la diputada, “si hubiésemos actuado así desde un principio este tema ya estaría olvidado”, agregando que no se deberían cometer errores de gobiernos pasados, puesto que “la Presidenta Bachelet hipotecó su gobierno porque nunca hizo un mea culpa sobre su hijo Sebastián Dávalos y no quiero que acá pase lo mismo”.

Ossandón asegura que el Presidente debería repensar por qué sus asesores no fueron capaces de anticipar el conflicto, añadiendo que “es evidente además que las explicaciones que se han dado posteriormente, lo único que han hecho es escalar aún más conflicto porque han sido poco claras y contradictoras. Acá lo único que cabe decir es que el viaje de los hijos fue un error y que no se repetirá. Asumamos como Gobierno que hubo un error y cerremos el tema de una vez”.