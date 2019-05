La Moneda se querelló por caso de tráfico de migrantes

La ministra vocera, Cecilia Pérez, dijo que el gobierno presentó una querella, contra quienes resulten responsables, en el caso de la detención de nueve personas, entre ellos ex autoridades y un funcionario de Cancillería, acusados por los delitos de tráfico de migrantes, asociación ilícita y cohecho.

"Lo queremos decir porque da cuenta de que teníamos toda la razón, desde el primer minuto cuando señalamos al país que había que poner orden en la casa, en materia de migración y es lo que hemos hecho, con una política legal regulada, con condiciones que son puestas a disposición de todas las personas para que se puedan informar", dijo Pérez.

La ministra Secretaria General de Gobierno, además indicó que "lo que veníamos recibiendo no solamente era un desorden tremendo en materia de migración, sino el saber que había ex funcionarios públicos que estaban involucrados en una banda que traía migrantes en forma ilícita y que no correspondía no sólo en la forma, sino que como tenían su calidad de vida en nuestro país, es grave y queremos que la justicia investigue y aplique las sanciones que correspondan".