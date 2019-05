Monckeberg y la carrera presidencial en RN: “Es una ansiedad natural”

“Soy RN y me identifican mucho ciertos liderazgos de RN. Me encantaría que fuera un dirigente de Renovación Nacional el que tome la posta en 3 años más, pero creo que el presidente Piñera ha dicho algo que es tremendamente cierto. Es absurdo estar a estas alturas preocupados y haciendo debates públicos y privados de las candidaturas presidenciales, estamos recién a 15 meses de gobierno y haciendo reformas muy importantes”, señaló esta mañana el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg.

“Todo el esfuerzo, todos los liderazgos de RN, de ChileVamos, tienen que estar enfocados en sacar adelante los tremendos desafíos que tenemos como gobierno”, dijo en entrevista con Radio Universo. “Aquel que aspire a ser candidato presidencial, lo que más debería hacer a estas alturas es preocuparse de que al gobierno le vaya bien en el congreso y la gestión política”.

“Más que estar anunciando candidaturas, creo que hay que apoyar firme porque del resultado del gobierno depende gran parte de nuestras posibilidades de seguir en el gobierno", agregó.

Consultado sobre cómo se entienden la situación de RN donde Andrés Allamand, Francisco Chahuán y Manuel José Ossandón han empujado una campaña que fue criticada por el propio Presidente Sebastián Piñera, Monckeberg respondió que "es un poco de ansiedad natural.

Ansiedad porque uno ve que esta enfermedad por adelantar las carreras presidenciales se vive en todas partes. No terminamos una y ya estamos pensando en la otra. Al final eso no es bueno para el país".

"La gente es la que más se sorprende con esto, dice ‘¿ud está más preocupado de los chilenos o de ser candidato presidencial a tres años de la elección?’", agregó. “Y eso termina siendo una razón para que pierda apoyo porque creo que la gente debe castigar a alguien que, en vez de estar ahí para apoyar los cambios que se tienen que hacer en políticas públicas, está discutiendo sobre una candidatura que, de efectuarse, es en tres años más".

"Es bueno que pensemos siempre a futuro y nos preocupemos de la sucesión presidencial pero la forma de ganar adeptos, más que andar peleando por candidaturas, es apoyando para que al gobierno le vaya bien".

"Efectivamente en Chile las cifras de productividad son bajas. Es nuestro talón de Aquiles porque se trabajan muchas horas pero la productividad del trabajo es baja. Ahora ¿porque se produce eso? Yo no estoy de acuerdo con Nelson Pizarro que se produzca porque el chileno es flojo (...), yo creo que se produce por temas anexos que son, por ejemplo, que tenemos leyes laborales que incentivan la poca productividad. Por ejemplo, una jornada de trabajo rígida que obliga a estar 8 horas sentado y no hay flexibilidad", dijo el ministro sobre el debate desatado por la productividad de los chilenos.

Afirmó que "por supuesto que tenemos que mejorar la productividad en el trabajo en Chile. Creo que Chile tiene que mejorar mucho la productividad en el trabajo, creo que es nuestro talón de Aquiles, estamos bajo lo que debiéramos estar pero eso no pasa solamente por decir ‘oiga no se desconcentre, no mande Whatsapp’. Eso es una caricatura”.

"Lo que verdaderamente tenemos que hacer para mejorar la productividad es modernizar nuestra legislación laboral, nuestra capacitación", dijo. “Todo eso está influyendo negativamente en la productividad baja en Chile”.

“Más que decir ‘oiga sabe que más, aquí hay un ADN del chileno que es malo para la pega’, eso es una caricatura que no le hace bien y que estigmatiza. Es al revés, el chileno ha demostrado en muchas áreas se súper eficiente y no tenemos una legislación que acompaña”, sentenció.