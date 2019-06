Cadem: 77% cree que la ex Nueva Mayoría no está preparada para gobernar

11:21 El ex canciller Heraldo Muñoz fue el personaje mejor evaluado de la ex coalición, el único con una aprobación superior al 50%.

Un 77% de los entrevistados por la Encuesta Cadem Plaza Pública, aseguró que los partidos de la ex Nueva Mayoría, están poco o nada preparados para gobernar el país.

El ex canciller, Heraldo Muñoz, fue la figura de la ex Nueva Mayoría, que recibió una mejor evaluación, con un 55% de aprobación, seguido por la senadora y ex precandidata DC, Carolina Goic (48%) y el senador por Arica y Parinacota, José Miguel Insulza, con 47% de apoyo. El personaje peor evaluado de la ex coalición fue el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier.

El 85% de los encuestados, en tanto, dijo que generan "poco o nada" de confianza y el 87% que dichos líderes políicos son "poco o nada transparentes".

Del total de los consultados, un 26% consideró que la DC es el partido más influyenye de la ex coalición, y un 21% dijo que la colectividad con más influencia es el Partido Socialista.

En materia de apoyo a la gestión presidencial, la aprobación se mantuvo en un 33%, en tanto que la desaprobación subió de un 52% a un 55%.