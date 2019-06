Diputado Ramírez por propuesta de Desbordes: “Le pegó un misil a los negociadores del gobierno”

“Le pegó un misil a los negociadores del gobierno, qué quieres que te diga. Si los negociadores del gobierno estaban logrando algo con la oposición en la negociación tributaria esta frase complica la situación para el gobierno, obvio. No pudo venir en un peor momento”. Así reaccionó esta mañana el diputado UDI y miembro de la comisión en Hacienda, Guillermo Ramírez, frente a los dichos del presidente de RN, Mario Desbordes, quien señaló que es mejor desechar la integración en la reforma tributaria.

“No ceo que sea una pasada de cuentas, me consta que él personalmente no entiende el beneficio de la integración para la inversión y que no considera que la integración sea el corazón de la reforma”, dijo en Radio Universo. Luego advirtió que esa declaración “llega en un mal momento y esto perjudica las conversaciones que estamos teniendo con la oposición, eso es indudable. Y espero lograr convencerlo a él y a quienes tengan dudas de que lo que está haciendo el gobierno va por el camino correcto”.

“Mario Desbordes dice que hay que dejar de lado la integración (…) porque tenemos parte de una oposición obstruccionista. Si la oposición estuviera dispuesta a conversar este tema, Mario Desbordes no diría que hay que dejar la integración de lado (…) se hace cargo de la realidad que tenemos en el Congreso”, agregó.

Luego señaló que “queda poca carne en la reforma tributaria si se saca la integración y cuando queda poca carne vamos a tener una reforma tributaria que no va a lograr todo el impulso para la economía”.

“A mí no me gusta esta negociación, siento que estamos cruzando una línea roja. Siento que el gobierno está cumpliendo su palabra y siento que ha cedido demasiado”, señaló Ramírez sobre el debate en torno a la reforma a pensiones y la postura de la DC por la administración del 4%.

“Estoy en una situación incómoda porque estoy defendiendo la postura del gobierno que está respetando el acuerdo, pero un acuerdo en que yo no estoy de acuerdo. Digamos las cosas como son. El gobierno está cumpliendo su acuerdo con la DC, otra cosa es que yo considero que es un mal acuerdo, que el gobierno está cediendo demasiado. Pero la DC no puede decir hoy día que el Presidente no está cumpliendo el acuerdo”.