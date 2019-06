Valdés: “Es urgente sacar la reforma de pensiones, porque es una olla a presión”

21:17 Ex ministro de Hacienda cree que es relevante que se pongan de acuerdo el Gobierno con la oposición en un proyecto que no puede esperar más.

En el marco de una actividad de lanzamiento de un libro del Banco Central, realizado en el propio instituto emisor, el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se refirió a la tramitación de la reforma al sistema de pensiones, lo que calificó como algo “urgente”.

Según el economista, más allá de los detalles del diseño final, “aquí lo importante es que todos van a tener que ser bastante generosos para aceptar y tomar en serio los puntos de vista de otros, porque este es un tema en el que se necesita confluir muchos votos y, por lo tanto, nadie puede arrogarse un tema de tener la exclusiva verdad”, aseguró.

En ese sentido, Valdés cree que se va a tener que pactar y buscar “la mejor manera de diseñar algo que no tenga cosas negativas y sí tenga cosas positivas para el funcionamiento del sistema”.

Con respecto a la administración del 4% adicional, que ha generado conflicto entre la oposición y el oficialismo, Valdés sostuvo que “yo creo en particular que las elecciones entre fondos no agregan tanto, pero tampoco es un tema por el cual me corte las venas, creo que lo que hay que procurar es sacar la reforma, de verdad lo urgente es sacar la reforma de pensiones porque es una olla a presión que si se le sigue poniendo presión en el tiempo, y discutimos 8 años más, no sé cuál va a ser la solución”, indicó, según informa Pulso.

Por último, volvió a hacer un llamado al diálogo, recalcando que espera que las partes “puedan sentarse a la mesa de nuevo, tomar lápiz y papel y avanzar, de hecho estamos recién discutiendo el 4%, nos falta discutir todavía cómo lograr más solidaridad en el sistema, que es la otra parte que se acordó en la votación en general, y sobre lo cual hasta ahora no ha empezamos todavía a ver diseños”.