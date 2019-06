Desbordes arremete por cambios en elección de diputados: “No debería ir a la reelección nadie que fue electo con trampa, nadie que recibió platas negras”

“Tengo cara de paco porque fui carabinero y a mucha honra. Mi señora me reta, me dice tenís que andar más relajado de ceño, sonreir un poco más, es probable porque a veces la cara de paco hace pensar… pero enojo con el gobierno no hay y la caricatura esa no, no”, dijo esta mañana el presidente de RN, Mario Desbordes, después de enfrentar una de sus jornadas más polémicas por desmarcarse de la postura oficial del gobierno en temas tan sensibles como la integración en la Reforma Tributaria y el rol de la AFP en la de Pensiones.

“El enojo de Desbordes es una caricatura” dice enfrentando todas las portadas y titulares del lunes que lo ponían como una figura incómoda para La Moneda.

En entrevista con Radio Universo aclaró que no aplaudió el anuncio de la reducción de parlamentarios pues estaba en redes sociales difundiendo las bajadas comunicacionales del discurso del 1 de junio, y descartó que sea por el efecto que tendría esa norma en su bancada. Y no sólo eso, Desbordes subió la apuesta y anunció una serie de normas que él considera necesarias incluir a la hora de revisar las condiciones para que un parlamentario sea reelegido: “Yo creo que en el caso de los diputados el límite de la reelección debiera ser retroactivo”, señaló.

Luego arremetió: “Avancemos en varias cosas. Que el diputado de aquí en adelante tenga que vivir en el distrito pero de verdad, por ejemplo. Y no está en la propuesta. Yo se la agregaría al Presidente. No debería ir a la reelección nadie que fue electo en la elección anterior con trampa, nadie que recibió platas negras, nadie que haya sido condenado, sancionado o que se haya acreditado, aunque no haya sido sancionado, que recibió platas negras debería ir a la reelección. Debería tener prohibido reelegirse”.

“Las personas que recibieron platas por debajo de la mesa, que no están declaradas en la campaña, que fueron platas sucias”, explicó. “No voy a ninguna bancada en específico porque hay de todas partes. Si queremos limpiar la imagen del Congreso, nadie que fue electo con platas negras, nadie que fue electo con platas por debajo de la mesa debería ir a la reelección”.

Luego se refirió a la reducción de parlamentarios propuesta por el Presidente Sebastián Piñera en la cuenta pública: “No estoy de acuerdo si el cambio va a dejar fuera a todo al Frente Amplio. Más allá de RN”, señaló apuntando que no teme a la reelección de su bancada ni a la propia. “Hoy está desde Acción Republicana hasta el FA y eso ayuda a la democracia”, dijo. “No estoy de acuerdo en que la dispersión sea un pecado en este Congreso”.

Al ser consultado si perdería diputados, Desbordes respondió que “no vamos a perder diputados, tenemos 36, están haciendo bien su pega y van a salir reelectos”. Sobre su situación en particular, respondió al diputado UDI Pablo Macaya: “el diputado Macaya que hace esa caricatura sacó el 14% de los votos y tiene 23 mil votos. Yo saqué el 4 y tanto y tengo 19 mil votos. Entonces cuando jugamos con los porcentajes… ¿por qué no dice el 6%? Porque Pato Melero, que es mi compañero de asiento, sacó el 5,3 o el 5,4%, poquito más que yo porque son distritos gigantescos”.

Ante la posibilidad de que podría perderse, dijo que “no es problema, soy abogado, me iría rebien afuera. Si la gente decide que no salgo de nuevo, ningún problema”.

En el debate sobre pensiones, apuntó a las diferentes versiones que hay entre la DC y el gobierno sobre la negociación, y dijo “entonces yo no entiendo nada, qué negociaron finalmente”.

“La solidaridad tiene que venir de los impuestos y eso va a hacer el gobierno, inyectando 3000 mil millones de dólares al Pilar Solidario. Lo que el Presidente dijo fue esa plata le pertenece al trabajador y nadie tiene derecho a disponer de ella ni a hacerse de ella. Y en eso estamos felices, es lo que en la centroderecha pensamos y dijimos a los cuatro vientos durante la campaña”, agregó.

“No está claro la fórmula” señaló sobre cómo se va a invertir ese 4%. “En este caso hay una concesión y es evidente y es necesario hacer concesiones cuando uno negocia, pero uno tiene que poner una línea roja y ver hasta dónde cede. Yo no sé todavía (cuál será su postura) porque no sé cuál es la fórmula. Ayer conversaba con la Coca Van Rysselbergue, ‘esperemos la fórmula que el gobierno va a presentar’ porque probablemente la fórmula sí contiene la posibilidad de elegir”.

“No me gusta que mi gobierno satanice, demonice y caiga en el lenguaje de la izquierda respecto de las AFP. Eso no me gusta”, agregó. “Ni un peso más para las AFP decían algunas autoridades de gobierno, eso a mí no me gusta”. “No entiendo esa frase…. Por la negociación, no quieren pisarle los callos a la DC. La DC -dice ayer Chaín- ‘yo tengo la manija’ (…) no se olviden de que soy yo el que decide”.

“No tiene el sartén por el mango porque no gobierna a su bancada. Su bancada es bastante autónoma y cometemos un error como coalición si le entregamos el mango del sartén a un partido político, al partido visagra. Cometemos un error, lo estoy diciendo clarito”, sostuvo.

Respecto de sus dichos de el lunes sobre retirar la integración del proyecto de reforma tributaria, el presidente de RN dijo que “si el Gobierno quiere apoyar la integración, perfecto, yo lo apoyaré, no he dicho anda en contra de la integración y creo que una fórmula es aprobarla para las pymes, no sé hay que ver. A mí lo que me preocupa es que no puede haber reforma tributaria de 3 años en el Congreso”.

“Hay algunos que entienden las lealtades de manera brutal”, señaló sobre las reacciones que gatilló si frase de dejar de lado la reintegración. Entre ellos el diputado UDI Guillermo Ramírez, quien dijo que su frase era un misil a los negociadores del gobierno. “Le pregunto a Guillermo Ramírez, él prefiere que estos dos años esté trancado… ‘es que el corazón’, pucha si no te quieren aprobar el corazón, ¡entiende reacciona! ¿Qué pasa si no lo aprueban, vas a seguir porfiando? Hay que tener dos alternativas. Si se rechaza, que se hagan responsables. Que las pymes no tendrán beneficios. L a otra es ceder en algunos puntos, hemos definido líneas rojas, que es lo que nos equivocamos en la laboral, no podemos ceder más allá de eso. Yo no estoy en contra de la integración, no es misil. Guillermo no leyó más allá del titular, lo que quiero son incentivos a la inversión y la economía en un año difícil”.