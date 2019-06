[VIDEO] Florcita Motuda: "Me siento con la libertad de ponerme lo que quiera"

22:22 Diputado del Partido Humanista se refiririó a polémica por su look en la Cuenta Pública y el pedido de varios parlamentarios de que se cree un protocolo de vestimenta.

Respecto a la polémica por su vestimenta en la cuenta pública y el pedido de parlamentarios RN de que se realice un protocolo de vestimenta para ciertos eventos, el diputado Raúl Alarcón fue enfático.

"Hay una diversidad que asegura representatividad del país (...) Me siento con la libertad de ponerme lo que quiera. Un colega em decía por qué te das vuelta por ahí, por alla? Bueno, porque soy artista que participa en política. Pero eso no es político? No, yo como artista busco las cámaras y nos encanta", recalcó el diputado del Partido Humanista.