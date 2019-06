Santelices califica de “injustas” críticas por presupuesto para Ley del Cáncer

Parlamentarios de oposición que integran las comisiones de Salud, liderados por la senadora Carolina Goic (DC), han acusado que el Gobierno no ha presentado un financiamiento claro para la Ley Nacional del Cáncer.

Por esto, se han negado a iniciar la discusión de los proyectos que reforman las Isapres y Fonasa, mientras lo primero no se concrete.

En ese sentido, la senadora Goic manifestó que “sabemos que sin financiamiento la ley no sirve, queremos que esta ley no sea letra muerta”, añadiendo que “sin los recursos necesarios, esto no será lo que necesitamos para salvar vidas, no podemos aprobar humo”.

La respuesta del ministro de Salud no se hizo esperar, declarando que “no hay que olvidar que el Presidente Piñera presentó el año pasado un plan nacional de Cáncer, que tiene un financiamiento definido de 20 mil millones de pesos anuales, entonces señalar que el proyecto es ‘humo’ es injusto y manifestamos nuestro malestar al respecto”, dijo Emilio Santelices.

Cabe mencionar, en todo caso, que esos 20 mil millones de pesos anuales son para el Plan Nacional del Cáncer, sin embargo, lo que se reclama es que aún no están los montos para la Ley Nacional del Cáncer.