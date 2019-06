J.A. Kast: "“No veo cómo Chile Vamos nos puede ayudar a lograr el objetivo de cambiar Chile”

Para la 10.30 horas de hoy está previsto que una comitiva con figuras públicas como el diputado exUDI Ignacio Urrutia y el comunicador Gonzalo de la Carrera lleguen a las oficinas del Servicio Electoral (Servel), ubicadas en el centro de Santiago. El grupo portará un centenar de firmas que exige el organismo para formalizar el proceso oficial que dará vida al Partido Republicano, cuyo líder natural es el exdiputado y excandidato presidencial José Antonio Kast.

“Será el comienzo de la Revolución Republicana”, respondió a hoyxhoy el exdiputado UDI, quien tiene la tarea al menos de captar ahora para la colectividad el 7,93% que obtuvo en los comicios de 2017, cuando compitió como independiente por La Moneda, con un discurso explícitamente de derecha y que terminó cuarto tras Sebastián Piñera, Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez. La última encuesta Criteria lo puso ahora en tercer lugar de la carrera al 2021, con 9%, tras la propia Sánchez (13%) y el alcalde de Las Condes Joaquín Lavín (11%).

Este partido no es un instrumento, es un camino para servir a Chile. Queremos invitar a la gente a participar en política y a cambiarla desde adentro. Queremos formar jóvenes y preparar candidatos a distintos cargos para que, con honestidad y capacidad, cambiemos Chile.

Los chilenos apenas conocen lo que proponemos y defendemos. Llevamos un año recorriendo y seguiremos avanzando para conquistar a la mayoría silenciosa de “Republicanos” que quieren lo mejor para Chile.

Dios, la patria, la familia, el Estado de Derecho, el sentido común.

Cometimos un error. Durante años nos sometimos a que la historia la escribía la izquierda y creímos, ingenuamente, que eran mayoría en el país. La mayoría de los chilenos quiere libertad, orden y justicia social. La mayoría de los chilenos tiene sentido común y rechaza ideologías. Nuestro sector representa mucho mejor a los chilenos y tenemos que defender nuestras ideas sin complejos.

Los “Republicanos” quieren a Chile, respetan su historia y sus instituciones. Buscan el bien común y quieren que el país salga adelante, por el bien de nuestros hijos y el de nuestras familias. Están cansados de la delincuencia, de la droga y el terrorismo, y detestan la corrupción. Los “Republicanos” están cansados de las ideologías y están dispuestos a alzar la voz para defender nuestras ideas y convicciones.

Nosotros no hemos venido a reemplazar a nadie, sino a crear algo nuevo que será más grande que todo lo que existe. No estamos buscando levantar a los militantes de derecha, sino que queremos invitar a participar a los chilenos de corazón alejados de la política y cansados de los políticos”.

No se trata de entrar o no a Chile Vamos. Yo creo que la pregunta debiera ser: ¿Qué es Chile Vamos hoy en día y si está cumpliendo los objetivos que se planteó al constituirse? Lamentablemente, Chile Vamos se ha convertido en una coalición accesoria al Gobierno, sin vida propia ni capacidad crítica, preocupada de la repartija de cargos y no de defender principios y convicciones. Nosotros no andamos buscando cargos, queremos cambiar Chile y no veo como esta coalición nos pueda ayudar a lograr ese objetivo.

Nadie puede contener el amor de un chileno por su patria y lo que queremos es lo mejor para Chile. Queremos que al Gobierno le vaya bien y lo hemos apoyado con fuerza. Pero también vamos a alzar la voz cuando cometan errores y no nos quedaremos callados cuando se alejen de los compromisos que asumieron en campaña.

Consultado por el líder de derecha de la región que más lo identifique, como Donald Trump (EE.UU.), Jair Bolsonaro (Brasil) o Mauricio Macri (Argentina), Kast dijo que

“todos los líderes tienen aspectos positivos y negativos, historias que compartimos y otras que no. Pero lo que más destaco de ellos es que ganaron en sus países y demostraron que se puede derrotar a la izquierda y plantear un país diferente. Yo quiero competir, ganar y cambiar Chile”.