"Rojo" Edwards, el nuevo escudero de Kast: “Veo difícil que Chile Vamos quiera aceptar a José Antonio simplemente porque puede ganar”

La historia de José Manuel “Rojo” Edwards con ChileVamos es ruda. Fue diputado de RN por dos periodos consecutivos (2010-2018) pero decidió dejarlo todo cuando su partido no le dio el cupo para ir de candidato al Senado. Acusó cuchillazos, renunció a RN, desafió al conglomerado y fue como independiente, pero perdió.

Desapareció por meses, “me tomé un año entero en que no di entrevistas, estuve con la familia”, y hoy regresa a la arena política de la mano de José Antonio Kast, líder de Acción Republicana y fundador del Partido Republicano que se inscribió ayer. No sin antes aclarar que refichó por RN hace un tiempo, tras la solicitud de Cristián Monckeberg y Carlos Larraín.

“La política es bien dura y muchas veces injusta” fueron sus reflexiones iniciales en entrevista con Radio Universo, aunque dijo que no quiere volver al pasado. “Hoy el tema de las primarias no es institucional, no sabes si sí o no. (…) Es sólo cuando le conviene a quien tiene el poder de decidir si está o no la primaria (…) cuando el más poderos en el partido saca por secretaría al que es menos poderoso. Es una experiencia que me sirve para ver el futuro”, señaló para explicar cómo ve la situación actual de CHV.

“Las primarias tienen que considerar siempre a todos los buenos candidatos, independiente de qué es lo que le conviene a los candidatos internos, que es lo que a mi juicio va a pasar con las primarias presidenciales. Y es que los candidatos presidenciales de CHV no van a querer a José Antonio porque José Antonio les va a ganar en la primaria, porque tiene una base de votación muy alta, muy parecida a la que tiene otro candidato como Joaquín Lavín, pero tiene una base mucho más comprometida, militante. Entonces veo difícil que CHV quiera aceptar a José Antonio simplemente porque puede ganar. Y eso es lo que quiero evitar, tiene que haber unidad en el sector”, agregó.

“Lo que hago es un llamado a CHV a respetar el mecanismo de primarias para todos quienes creen en un programa de gobierno y eso significa incluir a José Antonio Kast pero sin condiciones”, advirtió agregando que espera que las mismas dinámicas que se dieron en su caso no se repitan.

Sobre la distancia que ha mostrado Evópoli frente a JAK, fue más duro: “Evópoli tiene un problema existencial porque ellos claman y dicen ser diversos y aceptar la diversidad, y hoy día no quieren que personas que hemos estado en el Congreso defendiendo las mismas ideas entren. Ellos tienen que explicar cómo conjugan querer la diversidad y dejar un grupo tan grande como el candidato que hoy está mejor en las encuestas, porque hoy está en empate con Joaquín Lavín, ahí hay una explicación que tiene que dar Evópoli”. “Cómo no va a ser extraño que haya un grupo político que diga que ‘en nombre de la diversidad no te dejo entrar’”.

“¿No fue Evópoli el que criticó al Presidente por el viaje de sus hijos? ¿No fue Evópoli el que criticó al Presidente por el nombramiento del ex ministro de Cultura? ¿No fue Evópoli el que criticó al Presidente cuando designó a Pablo Piñera como embajador? Si vamos a medir el tema de la lealtad por estar a favor o en contra de una política particular, tiene que ser con la misma vara”, apuntó. “¿Vamos a hablar de lealtad? ok, pero que se mida a todos con la misma vara (…) Lo que es leal es hacer críticas políticas en base a un proyecto, a un programa de gobierno”.

“Dejémonos de payasadas y que quede claro que haremos primarias”, advirtió recordando que “cuando pasa el tiempo cada uno saca la calculadora”.

Consultado si confía en los líderes de CHV, Edwards respondió que “han actuado de manera primitiva, tribal como diciendo mi grupo está en lo correcto, tu grupo es malo, es extremo cuando en realidad somos las mismas personas. No es un problema de confianzas, yo quiero que prime la defensa de las ideas”.