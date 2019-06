Encargado de consulta indígena renunció en medio de cuestionamientos al Gobierno

Durante esta jornada se reveló que entregó su renuncia Andrés Cortés, director de la Unidad Coordinación Asuntos Indígenas (UCAI) y funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, quien cumplía el rol de asesor de asuntos indígenas del Gobierno y estaba encargado del criticado procedimiento que se ha estado llevando a cabo a lo largo del país.

Trascendió que el funcionario cumplirá sus labores hasta fin de este mes en dicho departamento. Y por su lado, pese al complejo contexto, desde el Gobierno señalaron que la medida la habría tomado por motivos personales, y que finalmente sería reubicado.

Respecto a la consulta indígena destaca que ha provocado grandes controversias, derivando incluso en múltiples conflictos, llegando a suspenderse en Ercilla.

Entre las instituciones e instancias que se han manifestado en contra a la consulta indígena se encuentran las comunidades y la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuches (Amcam), y diversos parlamentarios de oposición, quienes le han pedido al Ejecutivo que frene el proceso que busca cambiar la actual Ley Indígena.

Fundamentalmente las críticas han apuntado a la intransigencia por parte del Gobierno, a un excesivo despliegue policial para realizar la consulta, y a múltiples cuestionamientos a la metodología de participación.

En tanto, respecto a la sesión del día de hoy en la comisión de DDHH, desde el Congreso indicaron que "'En el nombre de la paz y el entendimiento' se abrió la sesión de la Comisión de DD.HH. de la Cámara, encabezada por la diputada Emilia Nuyado (PS) y en donde estuvieron presentes el Presidente y Primera Vicepresidenta de la Corporación, Iván Flores (DC) y Loreto Carvajal (PPD), respectivamente, acompañados por parlamentarios correspondientes a las comisiones de Ciencia y Tecnología, Desarrollo Social, Salud, Medioambiente y Cultura".

E indicaron que "Los más de 250 asistentes provenientes de distintas partes del país y en especial de región de La Araucanía recordaron el asesinato de Camilo Catrillanca con un minuto de silencio, para luego expresar, a través de sus representantes, la necesidad de reivindicaciones y paz para el pueblo mapuche".

En la instancia la diputada Emilia Nuyado señaló que era algo "histórico que representantes mapuches puedan dialogar de manera horizontal y que se escuchen sus planteamientos" y que "No puede ser que siga existiendo militarización en La Araucanía. No puede ser que siga existiendo la represión. No puede ser que sigamos teniendo a mucha gente privada de libertad en la cárcel y donde este Congreso ha estado omitiendo durante todo este tiempo la voz y la responsabilidad que tenemos hoy día, donde una gran cantidad de proyectos se han aprobado para afectar a los pueblos indígenas en Chile”.