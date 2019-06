Cambio de gabinete: Ossandón aseguró que la UDI está siendo “egoísta” y le pidió dejar el “cuoteo”

11:12 El senador RN Manuél José Ossandón rechazó las críticas del gremialismo al cambio de gabinete: “a estas alturas andar repartiéndose los puestos con una evaluación tan mala, me parece mal. (...) La UDI en esto tiene que ser mucho más leal porque no estamos a la altura del cuoteo”.

“Yo creo que la UDI está siendo egoísta, yo creo que a estas alturas andar repartiéndose los puestos con una evaluación tan mala, me parece mal”, señaló esta mañana el senador RN Manuel José Ossandón en respuesta a las críticas de la UDI y sus principales dirigentes por el cambio de gabinete.

“Primero, el ministro del Interior es UDI y el ministro del Interior equivale a cinco ministros. Segundo, Alfredo Moreno es absolutamente UDI y lo cambiaron al gabinete más importante, después de haberlo hecho muy mal como ministro de Desarrollo Social. A otro ministro le hubieran dicho que se fuera para la casa, pero yo creo que él tiene cualidades para ser un buen ministro de OO.PP., pero creo que la UDI en esto tiene que ser mucho más leal porque no estamos a la altura del cuoteo, la gente no quiere eso, la gente quiere que le solucionen los problemas”, dijo en Radio Universo.

Sobre las cifras conocidas ayer en la encuesta CEP, que mostró y fuerte deterioro de la imagen presidencial y del gabinete, planteó que “el Gobierno lo ha hecho bien, pero tiene una evaluación mala: la CEP es malísima, porque de venir de un Gobierno muy malo se crearon altas expectativas”.

“Hay errores de estrategia. Yo creo que las personas que se fijaron en la estrategia en el primer año del Gobierno, nunca sopesaron que éramos minoría en ambas Cámaras, entonces se mostró como que un Gobierno iba a hacer grandes reformas, pero esas reformas dependían de los acuerdos con la oposición. Entonces cuando a la oposición tú le dices ‘oye, son antipatriotas’ y después los invitas a tomarte un café para hablar con ellos, no hay ninguna posibilidad de llegar a acuerdos y eso el Presidente lo ha enmendado y lo ha cambiado, pero a través de un tremendo costo”, agregó.

Consultado sobre los buenos resultados en la CEP del edil de Las Condes, Joaquín Lavín, que marca un 56% de evaluación positiva, dijo que “falta mucho para las primarias. Lavín es un muy buen alcalde, está en una comuna privilegiada, con mucho dinero, con una realidad muy fácil y lo ha hecho bien y hay que felicitarlo, pero eso no es intención de voto. Intención de voto es cuando hay una campaña de verdad. Lavín no habla de política ni de ningún tema contingente ni de ningún tema conflictivo, yo no lo he visto en ningún programa que enfrente algún tema de país. El solo se preocupa de la gestión en su comuna y con un tremendo equipo que lo hace muy bien en el tema comunicacional y eso está bien, pero eso es muy distinto a una primaria y una presidencial”.

“Yo siempre he dicho, yo creo que las primarias de Chile Vamos, van a ser entre el ex alcalde de Las Condes y el ex alcalde de Puente Alto, son dos Chile completamente distinto y hay va a haber quién es capaz de mostrar cual es el Chile real y qué es lo que Chile necesita”.

Sobre sus buenos resultados en la encuesta, donde alcanzó 37% de evaluación positiva, dijo que ”la encuesta fue extraordinaria para mí y mi equipo, que somos un equipo “chiquitito” con pocos recursos, pero con mucho corazón”.

“Uno tiene que ser súper objetivo y aprender de los errores del pasado, yo fui a una primaria con el presidente Piñera que logramos que por primera vez en Chile Vamos haya primarias y no los candidatos presidenciales se decidan por un grupo de empresarios y unos dirigentes en un fino hotel de Santiago. Pero ahí cometí errores, que uno analizando dice ‘bueno uno tiene que hacer un mea culpa y esto no se repite’ y cuidado con los ataques personales”.

“No hay que confundir los ataques personales con las críticas políticas. Yo me arrepiento de haber sido tan duro en algunas críticas personales, eso es malo, a la gente no le gusta y no corresponde”.

Consultado sobre la vez que recomendó a Piñera tomarse un diazepán, Ossandón explicó que “lo del Diazepam fue una broma, era un concepto porque decían que se ponía nervioso. Yo creo que si tuviera que recomendarle algo sería que cambiara de estrategia: menos slogan y más mostrar los resultados. Este es un buen Gobierno, la evaluación es injusta y el Presidente se debe centrar en las cosas administrativas que se puede lucir y no en las que no puede lucirse, porque ya cambió su estrategia y esto va a mejorar con el tiempo, que fue pegarle a la oposición y después pedirle que hagamos acuerdos”.