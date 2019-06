El escepticismo de Fuenzalida (RN) ante el cambio de gabinete: “Hubiera esperado una cosa más revolucionaria"

13:09 El diputado de RN además respondió a las críticas de la UDI que acusó que el ajuste ministerial causó un desequilibrio. "No sé cuál es la ganada. La única ganada de RN es que pusieron a Teodoro Ribera en RR.EE. y punto. No veo cuál es el gran triunfo de RN", dijo.

El diputado RN Gonzalo Fuenzalida fue una de las pocas voces escépticas al interior de Renovación Nacional frente al cambio de gabinete que, según la UDI favoreció al partido del Mandatario. “Es que yo no sé cuál es la ganada. La única ganada de RN es que pusieron a Teodoro Ribera en RR.EE. y punto. No veo cuál es el gran triunfo de RN. Para mí el cambio de gabinete no tuvo ninguna novedad en el fondo, fue mover ministros y llamar ex ministros a que volvieran al gobierno”, dijo en entrevista con Radio Universo

“Cuando creíamos que era importante un cambio de gabinete, creíamos que era importante que hubiera novedad y frescura en esto. Y siento que eso no se dio. Gente que sale, otros que se mueven, otros que vienen nuevamente al gobierno como el ministro (Jaime) Mañalich. Pero la verdad es que yo hubiera esperado una cosa más revolucionaria, la verdad es que no se dio”, agregó. “Pero también entiendo que al Presidente le cuestan estas cosas, es muy leal con su gente y siempre llega hasta las últimas consecuencias, él interviene muchas veces, cosa que otros presidentes no hacen”.

“Estamos en los tiempos difíciles pero eso también es reversible”, señaló sobre los resultados de la encuesta CEP. “Yo hubiera esperado que el cambio de gabinete hubiera sido el primer paso para revertir esto, pero lamentablemente no se dio”. “El Presidente es muy inteligente y a pesar que le cuestan los cambios, va a terminar haciendo otros cambios que faltaron”.

El diputado PS Marcelo Díaz, también presente en el panel, cuestionó a los ministros entrantes Mañalich, Juan Carlos Jobet y Ribera por el dictamen de Contraloría que acusó manipulación de las listas de espera del Hospital San

José el 2013, el viaje de ejecutivos de AFPCapital a Cancún y los vínculos de Ribera con Eugenio Díaz, respectivamente. Señaló que son “cuestionamientos que no va a ser fácil de resolver”. “Son tres ministros que tienen heridas y heridas graves”.

Ante esto, Fuenzalida dijo que “nadie se baña todos los días en agua bendita... ¿Estamos buscando ministros o estamos buscando santos? ¿Quién no tiene algún cuestionamiento en la vida? todos lo tenemos… Cuando son insalvables es incompatible con la función, pero bueno, todos podemos ser cuestionados”.

“Si el gobierno quiere contar con nuestros votos necesita incorporar algunos elementos, va a tener que pactar y para nosotros el concepto de solidaridad es fundamental. (…) No es la reforma que nosotros queremos, pero algo podemos avanzar”, señaló Díaz sobre la reforma al sistema de pensiones.

“Hago un anuncio ¡ah! A ojos de buen navegante es un mensaje para el gobierno. La bancada socialista tiene voluntad de diálogo con el gobierno, nos interesaría que la oposición distinta a la DC, que somos nosotros y el FA, fuera convocada a un diálogo de este tipo”, señaló. “¿Qué cosas son esenciales para sacar algo, aunque que la reforma que queramos hacer queda pendiente y si volvemos al gobierno vamos a impulsar nuestra reforma”.