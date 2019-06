Nicolás Eyzaguirre: "El bloqueo de la oposición no es culpa del Presidente Piñera"

10:31 Además señaló que el principal problema del Gobierno es que el sistema político-institucional no permite administrar ni gobernar en minoría parlamentaria.

El exministro Nicolás Eyzaguirre, en entrevista con El Mercurio, se refirió al escenario político adverso que enfrenta el Presidente Piñera luego de la encuesta CEP.

Consultado por los reclamos que ha hecho el Gobierno contra la oposición a la que ha calificado de obstruccionista, Eyzaguirre señaló que "estaba escrito que eso iba a pasar (...) Nuestro sistema político-institucional está trabado, agotado, enfermo".

Y agregó que "al sumar el cambio al binominal por un sistema proporcional, el que gane en segunda vuelta tendrá minoría parlamentaria en gobiernos de 4 años".

Ante la pregunta de por qué le esta sucediendo en este Gobierno y no en el periodo anterior donde también tuvo minoría parlamentaria, el ex ministro señaló que "puedes administrar si estás al centro (...)Piñera no va a lograr consenso para revertir reformas que la Presidenta Bachelet intentó hacer más alejada de ese centro".

"El bloqueo de la oposición no es culpa del Presidente Piñera, le va a ocurrir a cualquier gobierno que intente cambios algo más sustantivos", continuó.

Además señaló sus preferencias de sistema político: "Todos los países desarrollados, salvo Estado Unidos, tienen regímenes semipresidenciales o parlamentarios. Los gobiernos con sistemas más colectivos, con un Presidente forzado a tener mayoría parlamentaria, generan incentivos a los acuerdos; los sistemas hiperpresidencialistas generan incentivos a la polarización".

Y finalizó señalando que "la presidenta Bachelet tampoco habría tenido mayoría con este sistema electoral, el Frente Amplio habría tenido más fuerza y habría votado en contra".