Diputado Ramírez (UDI) a Sichel: “Tu sabís que no es personal, para la UDI ese ministerio ha sido siempre demasiado importante”

“El tema es cuando uno ve un cambio de gabinete en que la UDI fue totalmente ignorada, uno no entiende por qué” dijo esta mañana el diputado UDI Guillermo Ramírez, marcando la sensación que existe al interior de la tienda tras el cambio de gabinete de la semana pasada.

“La UDI no pide compensaciones en caso de subsecretarios”, “no se trata de cuoteos, (sino) de gestos, de algún equilibrio” dijo en entrevista con Radio Universo , donde provechó de enviar un mensaje personal al nuevo Ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel. “En varias de esas carteras teníamos buenos subsecretarios que podrían haber asumido… Hay un ministerio en particular, yo no tengo nada en contra de Sebastián Sichel, con quien debatimos y competimos muchas veces en la universidad (cuando era DC) y le tengo la más alta de las estimas, con eso no tengo rollos. Yo creo que Chilevamos tiene que crecer hacia los lados, para los dos lados, tenemos que crecer hacia el lado de José Antonio Kast y también hacia el centro, para mí no es un rollo. Yo me alegro cuando gente de Ciudadanos se ha ido incorporando a Chilevamos, lo aplaudo. Pero no es un tema personal… Sebastián si me estás oyendo, tu sabís que no es personal, para la UDI ese ministerio ha sido siempre demasiado importante”.

“Cuando el Presidente Piñera empezó el gobierno se le sugirió, se le manifestó el interés de la UDI por ese ministerio en particular y cuando el Presidente nombró a Alfredo Moreno nos alegramos. (…) Y lo de ahora fue más difícil de entender. Voy a ser bien franco, dentro de la UDI sigue habiendo mucha molestia y la frase que dijo la presidenta el fin de semana (de la UDI) a mí me interpreta, no es cosa de dar vuelta la página y listo, pero la lealtad no está en entredicho”.