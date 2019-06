Alcalde Daniel Jadue frente a reclamo por delincuencia: "reclámele a su gobierno que tiene a Recoleta sin dotación de Carabineros"

Leonor Bohme, vocera del partido Social Patriota subió a sus redes sociales la grabación de un tipo saliendo de una casa particular en Recoleta e increpó al alcalde Daniel Jadue por la inseguridad de la comuna.

"Ayer en la calle Desiderio Lemus en Recoleta alrededor de las 16 horas sorprendieron a este sujeto saliendo de una casa particular. Y el alcalde Jadue insiste con que la prevención de la delincuencia está en las manos de los vecinos. Según él, es mucho el gasto municipal".

El aludido no se hizo esperar y en su respuesta aclaró que decisiones del Gobierno han afectado la dotación de Carabineros en el sector.

De ahí en adelante se abrió un hilo de discusión entre las partes.

Y usted vive en un Chile paralelo que no tiene al mismo gobierno? (Por el cual no voté). Pensaba que era labor del alcalde representar a los vecinos de su comuna. Podría insistir en esto, en lugar de estar apernado en juicios con inmobiliarias gastando plata de la municipalidad”, replicó la tuitera.

“Lo hemos solicitado hasta el cansancio, pero este gobierno está más preocupado de lo qué pasa afuera que en nuestro país“, contestó el alcalde.

“Estoy de acuerdo con la falta de atención del gobierno central, que me parece no da la talla. Pero ahí me parece que debiera actuar usted, qué pasa con la gestión municipal y los planes de prevención? Por qué puso fin a los planes de seguridad ciudadana?”, le preguntó Navarro.

Para finalizar su parte de la discusión, Jadue respondió: “Funcionan y muy bien pero lo persiguen el delito que es lo que usted reclama en su video”.