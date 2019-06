Gobierno pidió al PS que aclare qué relación ha existido con el narcotráfico

La ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, solicitó que el Partido Socialista realice acciones concretas para saber qué relación ha existido entre sus militantes y el narcotráfico, luego de las irregularidades detectadas en la comuna de San Ramón y por las cuales, el Tribunal Supremo de la colectividad, anuló los resultados de las elecciones en dicho municipio para el Comité Central y pidió una intervencion urgente.

"Nosotros hicimos el llamado a no hacerse los lesos, porque no hacerse los lesos significa cuidar la democracia, significa decirle no al narcotráfico en todo momento y todo lugar. Cuando los países han abrazado el narcotráfico a esos países les va muy mal y Chile es un país que sus instituciones, sus autoridades históricamente han enfrentado con mucha convicción la lucha contra el narcotráfico", dijo Pérez.

La vocera añadió que "en eso, el PS no puede estar ausente no sólo de la condena, sino de acciones concretas que permitan transparencia de cara a la ciudadanía, saber efectivamente qué relación ha existido con el narcotráfico y tercero, saber qué van a hacer para subsanar si eso es investigado y comprobado".